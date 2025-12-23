「AI+大健康」平台赴港上市 轻松健康曾涨逾130%

随著12月23日早上港交所的上市钟声响起，又一家国内数字健康服务平台正式踏入资本市场，开启新的发展征程。

当日，轻松健康集团（2661）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，发行价22.68元，继暗盘交易阶段大涨逾110%后，上市首日该公司延续了高开高走的态势。截至12月23日上午10点20分左右，轻松健康股价报52.65元，涨幅132.14%，总市值破百亿，达108.66亿元。

随著人口老龄化及居民健康意识和服务需求提高，以及《「十四五」国民健康规划》等政策支持，加之监管机制逐步完善，近年来互联网医疗行业不仅走向规范化发展，市场规模也不断向十万亿元突破。

作为一家已顺利从早期保险科技服务商转型为集健康管理、保险科技、医疗服务于一体的综合数字健康平台，轻松健康无疑也站在了「风口」上，并将借力资本市场，进入新的增长周期。

规模增长提速 转型初有成效

今年以来，港股IPO市场持续火热，大部分医疗健康相关企业上市均获得不俗成绩，不仅招股期间认购倍数屡创新高，上市后股价及市值亦是持续上扬。

成立于2014年的轻松健康集团，业务包括健康管理、保险科技、医疗服务等，本次赴港上市发售股份总数约为2，654万股，募资总金额约6亿元。12月15日至18日的招股期间，该公司亦受到投资者追捧，超额认购倍数达1,421倍。

此外，《星岛》了解到，2015—2020年，轻松健康已先后获得7轮融资至少1.1亿美元的资金支持，本次上市招股亦获得广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业（有限合伙）的基石投资，后者斥资1亿元认购了轻松健康近两成发售股份，以真金白银支持该公司的未来发展。

而轻松健康之所以能吸引资本市场的目光，源于其积累多年的市场地位及「肉眼可见」的业务增长潜力。

据沙利文报告，按2024年收入统计，轻松健康在国内数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在数字健康服务市场位列第七，行业地位稳固。

基于此，近年来轻松健康的营收规模一直处于稳定增长态势中，2022—2024年，该公司营收分别为3.94亿元、4.90亿元、9.45亿元，三年年复合增长率高达54.9%。同期经调整净利润分别为1.49亿元、1.47亿元、0.84亿元。

2025年上半年，轻松健康营收进一步提高至6.56亿元，同比增幅高达84.7%，经调整的净利润亦同比增长11.3%至约0.51亿元，实现规模及盈利的双增长。

分业务来看，健康服务收入快速增长，是轻松健康规模提速的最大推动力，也显示出该公司从「保险为主」到「健康服务引领」的战略转型已初有成效。

《星岛》了解到，轻松健康的数字综合健康服务业务主要包括数字营销（科普服务）、数字医学研究辅助服务、综合健康服务套餐、早筛及相关推广咨询服务，2022年该项业务收入约0.6亿元，占总营收比重仅15.2%，但2025年上半年却已增长到5.03亿元，比重提高至76.7%，近三年年均复合增长率高达221.26%，营收结构得到进一步的优化。

与此同时，轻松健康的保险相关业务2025年上半年收入达0.99亿元，成为稳定的利润支撑。

据悉，轻松健康目前已与58家保险公司达成合作、联合推出294款健康保险产品，依托AI驱动的智能营销平台与智能风控系统，实现产品匹配效率和运营效率双提升。

业务合作与收入规模的稳定增长，则离不开轻松健康在AI技术与业务场景深度融合上的研发投入，2022—2025年上半年，轻松健康的研发开支分别为0.53亿元、0.61亿元、0.72亿元、0.35亿元，呈持续增长的趋势。

「AI+大健康」背后商业版图

国家卫健委数据显示，截至2024年，我国诊疗人次已达68.76亿人次，较2020年已上涨约20.73亿人次，这一数字不仅意味著医护人员问诊次数的增加，也意味著居民对于疾病预防、早期筛查、长期随访和健康干预等多元化的、全周期的医疗服务的依赖度在不断加深。

但星光证券研报指出，目前我国医疗服务需求与医疗资源供给之间的矛盾日渐突出。医疗资源地域供给不平衡，以及医护人员面临短缺等现实问题，使得整个医疗服务体系供给难以满足快速增长的医疗服务需求。

AI等人工智能的快速发展，则为国内医疗服务行业尤其互联网医疗破局提供了有效路径。

一方面，随著人口老龄化及慢病管理需求增长，传统医疗模式亟待革新；另一方面，政策监管的深入也让互联网医疗逐步走向规范化，通过AI赋能医疗服务全生命周期，不仅有望纾解医疗资源供需矛盾，更能推动行业结构性变革。

在这一背景下，轻松健康凭借专有的AI技术栈AIcare，打造了「AI+健康服务+保险保障」的商业闭环模板，有望在风口上让公司的商业价值进一步凸显。

据了解，轻松健康的AIcare技术栈目前已广泛应用于内容创作、智能承保、风险预测、理赔审核与健康管理等多个核心场景，形成「健康服务－数据洞察－保险保障」的独特闭环；其AI健康服务智能体则在智能咨询、慢性病监测、医疗决策支持等五大类场景落地。

如其2023年推出的生成式AI工具「轻松问医Dr.GPT」，覆盖智能咨询、个性化健康管理、慢性病监测和心理咨询等多个创新应用，既为用户提供便捷专业的健康服务，也能辅助医生提升诊疗效率。

可以佐证的数据是，目前轻松健康的银河AI营销平台已累计生成约0.13亿条业务线索，按年化保费计，AI模型贡献的线索价值由2022年的1.5%提升至2024年的23.3%，并在2025年上半年保持21.3%的高位。

而以2024年及2025年上半年数据计，轻松健康旗下的轻松保产品，从活跃用户转化而来的投保人数分别为30万与20万，对应购买转化率分别为5.0%与6.7%。

除了用AI技术提升平台自身的用户获取率和参与度，并推动精准销售活动外，轻松健康还能利用其凤凰系统所搭载的AI算法，深度分析用户健康数据，实现更精准的产品定价与风险控制，为合作的保险公司提供有力技术支持。

值得一提的是，目前轻松健康平台累计注册用户已达1.684亿，且其中60.4%均为20–45岁核心健康消费群体，显示出用户规模背后所蕴藏的巨大需求潜力。

受此影响，轻松健康的用户粘性亦保持著行业领先——第13个月留存率达92.2%，约46%投保用户拥有多项保障，每位投保人平均持有2份保单。

以年轻群体为核心的高粘性用户群体也意味著，在AI技术的加持下，服务效率与体验不断提升的轻松健康，将能精准解锁更多的用户需求，从而释放更大且更高质量的增长潜力。

此次顺利上市后，轻松健康方面亦向《星岛》表示，公司将依托资本市场赋能，进一步深化技术研发与生态拓展。

招股书显示，轻松健康的募资将重点用于AI技术升级、健康服务场景延伸及产业链资源整合，未来将持续强化「检+医+药+康+险」生态闭环，将业务拓展至心理健康、慢病管理及国际健康保障市场，充分挖掘1.684亿注册用户的生命周期价值。

《星岛环球网》记者黄冬艳 广州报道

