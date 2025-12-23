Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰预告全年业绩超越去年 股价曾升逾6%

更新时间：10:33 2025-12-23 HKT
发布时间：10:33 2025-12-23 HKT

国泰航空（00293）昨日公布11月客货运量数据，并预期下半年业绩表现理想，全年业绩预计将超越去年表现。消息刺激国泰股价今早曾升逾6%，高见12.84元。

下半年受惠运力提升等因素

国泰表示，下半年业绩表现理想主要受运力提升、乘客运载率稳健，以及货运需求保持韧性所推动；惟香港快运主要因日本航线受多项因素影响而需求放缓，录得亏损，部分抵销了上述利好因素。集团又指，联属公司业绩（大部分以延迟3个月方式入账）预计于2025年下半年较上半年为佳。

录得一项9亿非经常性收益

此外，集团下半年录得一项约9亿元的其他收入，源自一项与供应商和解协议所产生的非经常性收益。就2025年综合财务业绩而言，下半年一向是集团表现较佳的时段，今年与2024年情况相同。整体而言，集团全年综合财务业绩预计将超越去年的稳健表现。

11月载客量按年增加26%

同时，国泰公布了11月客货运量数据，其中国泰航空载客量按年增加26%，可用座位公里数按年增加22%；以今年前11个月计，载客量按年增加27%。货运方面，国泰11月载货量按年增加10%，可用货物吨公里数按年增加7%；以今年前11个月计，载货量按年增加10%。

对圣诞旅游高峰需求乐观

国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，尽管香港于月内并无长假期，客运量仍然保持强健，运载率达到87%，创两年单月新高。她又称，对圣诞旅游高峰需求的前景维持乐观，其中东北亚最受本地旅客欢迎；展望未来，农历新年假期的旅游需求同样理想，尤其来自香港及内地的客源表现亮眼。

另一方面，香港及内地的出口需求稳健，加上东南亚、南亚、中东及非洲航线亦有所增长，货运业务于11月继续录得按月及按年增长，认为集团正迎来需求强健的航空货运旺季，预期将持续至12月。随着整体需求自12月中起逐步放缓，将调整旺季货机航班，但主要货运航线的需求料将保持稳定。

