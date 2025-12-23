美股圣诞行情 助港股挑战二万六｜古天后

12月23日，大致多云，初时有一两阵微雨，日间部份时间有阳光。投资者憧憬圣诞行情，美股周一三大指数造好，道指高开76点后，升幅扩大至最多322点，收市报48362，升227点或0.47%；标指连升三个交易日，完全收复本月失地，周一升43点或0.64%，报6878；纳指升121点或0.52%，报23428。

重磅股中，Nvidia及Tesla股价收市分别升1.5%及1.6%；甲骨文（Oracle）继续反弹，升3.3%，美光科技（Micron）绩后持续做好，再升4%。地缘局势紧张及联储局减息预期，带动现货金价再破顶，创4,443.82美元纪录新高，急升2.43%；现货白银亦破顶升至69.4549美元，逼近70美元；伦敦期铜价亦破顶。金属价格狂升，金矿股有追捧，Newmont及Barrick Mining股价升3.5%及1.9%。

高盛：小型股具大量投资机会

派拉蒙Skydance修订收购华纳兄弟探索的方案，股价升逾4%；虽然Netflix表示已对部分590亿美元收购过渡贷款进行再融资，但无助股价表现，隔晚逆市跌1.2%。Nike回吐2.5%，为表现最差道指成份股；药厂默克（Merck）升3.6%，为升幅最大道指成份股。

高盛策略员Ben Snider表示，基本宏观展望情景下，追踪美国小型股嘅罗素2000指数明年料升10%，接近标指12%预期回报，并称财政政策改变、人工智能（AI）加快应用，以及并购增加，将为小型股制造大量投资机会。

日本央行上周五加息后日圆不升反跌，日本财务大臣片山皋月接受彭博访问时形容，日圆走势唔符合基本因素，主要由投机活动造成。日圆最多回升0.66%，至156.71兑每美元；美汇指数最多跌0.41%，至98.2。美国10年期债息曾跌2.7个基点，至4.154厘，对息口较敏感的2年期债息扬2.8个基点，至3.513厘。 圣诞行情下，资金再度risk on，比特币一度重上9万美元，升2.72%，至90,535美元。彭博报道指摩根大通正探讨向机构投资者客户提供加密货币交易服务。

恒指25000水平有一定防守力

至于昨日港股反复向好，恒指高开105点后，一度升169点至25859高位，虽然午市一度倒跌19点，低见25671，但其后重拾升势，全日升111点，报收25801，连升第四个交易日，不过由于长假期将至，全日成交额只有1,697亿元，交投较为淡静。至夜期时段，夜期及ADR跟随美股向上，高水近百点，今早黑期亦于25900附近徘徊，即已重上100日线，料港股将高开。

港股上周一度逼近25000水平后反弹，已于该区域形成三底，反映大市于25000水平有一定防守力。日本央行上周落实加息，未见放鹰，加上美国经济数据反映当地通胀压力渐除，仍有一定减息空间，为市场消除不确定性，有助港股反弹，再度挑战26000关口。不过港股能否企稳26000关口扭转近日弱势仍有待观察，毕竟近日交投维持淡静，确令港股上升动力大打折扣，加上本周仅余下一个半交易日，不排除有资金趁反弹至26000水平减磅，窒碍港股升势。

今日大市料可挑战25950-26000水平，但此水平为50日线、10周线及20周线所在，即使成功挑战，但未必能轻易企稳，大市至少要企稳于26000水平三个交易日，方能确定转势。上方26250-26300为日线保力加通道顶部，短线仍有一定阻力，至于后市要保持上升趋势，不仅要成功企稳100日线（25868）及50日线（25957），最好能企稳于26000水平之上，而下方首个支持25750-25800，即20日线不容再失。

古天后