Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开74点 快手跌逾3% 翰思艾泰首挂泻一成 诺比侃狂飙300%｜港股开市

股市
更新时间：09:26 2025-12-23 HKT
发布时间：09:26 2025-12-23 HKT

美国联储局理事米兰表示，如果明年不继续减息，可能面临衰退风险，刺激市场对减息预期升温；另一方面，美国与伊朗和委内瑞拉之间的地缘政治局势紧张，令资金流向贵金属市场，带动金银创新高，现货金价创4,470美元新高，银价亦升穿69美元关口，暂报69.18美元。

Nvidia据报明年向中国供应H200晶片

美股三大指数周一向好，道指升227点或0.47%，报48362点；标指升43点或0.64%，报6878点；纳指升121点或0.52%，报23428点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.58%至7683点。

焦点股中，英伟达（Nvidia，NVDA）据报明年2月中前向中国供应H200人工智能晶片，目前正待中国批准，该股收升1.5%至183.69美元。此外，Google母公司Alphabet（GOOGL）将以47.5亿美元现金收购数据中心和能源基础设施公司Intersect，并同时承担其相关债务；该股收升0.85%至309.78美元。

金价高企 黄金相关股向上

港股方面，恒指今早高开74点，报25875点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.2%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）升0.9%；京东（9618）升0.4%；小米（1810）则跌0.3%。

此外，黄金相关股向上，山东黄金（1787）升3.2%；灵宝黄金（3330）升2.5%；紫金黄金国际（2259）升2.5%；紫金矿业（2899）则升1.2%。

快手平台遭黑灰产业攻击

个股消息中，快手（1024）平台出现大量色情内容，公司回应称当晚10时左右，平台遭到黑灰产业攻击，目前已紧急处理修复中，并指平台坚决抵制违规内容，相应情况已上报给相关部门，并向公安机关报警。该股开市报64.5元，跌3.3%。

翰思艾泰公开发售超购3073倍

新股方面，翰思艾泰（3378）公开发售部份录得3,073倍超购，一手中签率1%，国际发售超购逾4倍，开市报28.9元，跌9.7%。

轻松健康公开发售超购1420倍

轻松健康（2661）公开发售部份录得逾1,420倍超购，一手中签率6%，国际发售超购近2倍，开市报50元，大升120%。

诺比侃公开发售超购187倍

诺比侃（2635）公开发售部份录得逾187倍超额认购，一手中签率3%，国际发售超购1倍，开市报319.8元，大升300%。

北水动向方面，昨日净买入港股31.26亿元，中芯（981）、小米（1810）及腾讯（700）分别获净买入7.31亿、6.87亿及5.97亿元；而中移动（941）、阿里（9988）及泡泡玛特（9992）则分别遭净卖出5.79亿元、5.2亿元及2,545万元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
18小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
4小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
12小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
17小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
21小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
20小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
16小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
20小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
1小时前