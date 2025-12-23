恒指高开74点 快手跌逾3% 翰思艾泰首挂泻一成 诺比侃狂飙300%｜港股开市

美国联储局理事米兰表示，如果明年不继续减息，可能面临衰退风险，刺激市场对减息预期升温；另一方面，美国与伊朗和委内瑞拉之间的地缘政治局势紧张，令资金流向贵金属市场，带动金银创新高，现货金价创4,470美元新高，银价亦升穿69美元关口，暂报69.18美元。

Nvidia据报明年向中国供应H200晶片

美股三大指数周一向好，道指升227点或0.47%，报48362点；标指升43点或0.64%，报6878点；纳指升121点或0.52%，报23428点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.58%至7683点。

焦点股中，英伟达（Nvidia，NVDA）据报明年2月中前向中国供应H200人工智能晶片，目前正待中国批准，该股收升1.5%至183.69美元。此外，Google母公司Alphabet（GOOGL）将以47.5亿美元现金收购数据中心和能源基础设施公司Intersect，并同时承担其相关债务；该股收升0.85%至309.78美元。

金价高企 黄金相关股向上

港股方面，恒指今早高开74点，报25875点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.2%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）升0.9%；京东（9618）升0.4%；小米（1810）则跌0.3%。

此外，黄金相关股向上，山东黄金（1787）升3.2%；灵宝黄金（3330）升2.5%；紫金黄金国际（2259）升2.5%；紫金矿业（2899）则升1.2%。

快手平台遭黑灰产业攻击

个股消息中，快手（1024）平台出现大量色情内容，公司回应称当晚10时左右，平台遭到黑灰产业攻击，目前已紧急处理修复中，并指平台坚决抵制违规内容，相应情况已上报给相关部门，并向公安机关报警。该股开市报64.5元，跌3.3%。

翰思艾泰公开发售超购3073倍

新股方面，翰思艾泰（3378）公开发售部份录得3,073倍超购，一手中签率1%，国际发售超购逾4倍，开市报28.9元，跌9.7%。

轻松健康公开发售超购1420倍

轻松健康（2661）公开发售部份录得逾1,420倍超购，一手中签率6%，国际发售超购近2倍，开市报50元，大升120%。

诺比侃公开发售超购187倍

诺比侃（2635）公开发售部份录得逾187倍超额认购，一手中签率3%，国际发售超购1倍，开市报319.8元，大升300%。

北水动向方面，昨日净买入港股31.26亿元，中芯（981）、小米（1810）及腾讯（700）分别获净买入7.31亿、6.87亿及5.97亿元；而中移动（941）、阿里（9988）及泡泡玛特（9992）则分别遭净卖出5.79亿元、5.2亿元及2,545万元。