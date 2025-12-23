恒指收跌27点 腾讯跌2% 快手挫3.5% 分析：下周有望突破二万六｜港股收市

港股在圣诞长假期前夕高开低走，受制于两万六关口，终收报25774，跌27点，止步4连升累升566点或2.2%，全日高低波幅201点。大市成交额进一步萎缩至1571亿元，为上月28日以来最少。港股和美股明日平安夜只有半日市。港股周四和周五全日休市；美股周四休市；内地本周则如常交易。

恒指高开74点，报25875，早段升幅曾扩大至125点，高见25927。不过，乏力向上兼转跌，午后低见25726，跌75点，终收报25774，跌27点。国指和科指均止步连升两日，国指收报8913点，跌25点；科指收报5488点，跌37点。

金价创新高 山东黄金升4.6%

美国与委内瑞拉的局势升温，资金泊入避险，加上美国减息预期升温，明年有望减息两次，令现货金和白银再创新高，连带黄金股走高。山东黄金（1787）收报37.86元，升4.6%；招金矿业（1818）报33.18元，升2.8%；紫金黄金国际（2259）收报153.5元，升1.1%。但紫金矿业（2899）报34.84元，跌0.5%。现货金曾高见每盎司4497.74美元，升1.2%；现货白银一度高见每盎司69.9929美元，上升1.4%。

科技股个别发展，快手（1024）为表现最差的恒指和国指成份股。快手公布，其快手应用的直播功能周一遭到网路攻击，其他服务未受影响，而公司已第一时间启动应预案，经全力处置与系统修复，已逐步恢复正常服务。公司已就上述事宜向公安机关报警并向相关部门报告，并将视情况采取其他适当的法律补救措施。快手收报64.35元，跌3.5%；腾讯（700）报602元，跌2%。

小米澄清与内地军事无关联

多名美国议员致信美国国防部长Pete Hegseth，敦促将小米（1810）等中国科技公司，列入涉嫌协助中国军方的1260H条款名单。即使小米发声明澄清，但股价仍下挫，收报39.2元，跌1.5%。小米在声明指，将公司列入该名单没有依据，公司不是中国军事公司，亦未与任何中国军方实体存在隶属或关联关系，过去、现在仍然是一家消费品公司，只提供面向民用和商业用途的产品与服务。不过，阿里巴巴（9988）报147.2元，升0.5%；京东（9618）收报112.8元，升0.4%；美团（3690）报103.2元，升0.4%。

重磅股方面，石药集团（1093）收报8.88元，升7.6%，为表现最好的恒指和国指成份股。国泰航空（293）预计今年全年业绩将超越去年，刺激股价造好，收报12.88元，升7.2%。

李泽铭：下周望26000至26500

红蚁资本投资总监李泽铭估计，受惠于近来内地的流动性改善，北水逐步回来，以及美国降息预期加剧，港股的表现不会太差，下周突破二万六的机会较大。如果事成，恒指有望下周回升至26000至26500水平。除非有大事发生外，否则港股本周三无可避免地大市成交额将会减少。

———

1220：港股今早在26000关前窄幅上落，恒指今早高开74点，最多曾升125点， 高见25927点。中午收报25848点，升47点或0.18%，成交额872.89亿元。科指半日跌22点或0.42%，报5503点。

科网股个别发展，京东（9618）升0.98%；阿里巴巴（9988）升0.68%；美团（3690）升0.38%；腾讯（700）及小米（1810）分别跌1.46%及1.65%。

快手：已紧急修复并报警

快手（1024）平台出现大量色情内容，该公司回应指平台遭到攻击，已紧急处理修复，并向公安机关报警。快手半日跌3.59%，报64.3元。

石药集团（1093）升6.42%，为表现最好蓝筹，该公司的执行董事兼主席蔡东晨周一（22日）以每股均价8.1957元，增持公司1,345.4万股，涉1.1亿元。

国泰航空（293）昨日公布11月客货运量数据，并预期下半年业绩表现理想，全年业绩预计将超越去年表现。国泰中午收报12.93元，升7.57%。

相关文章：国泰预告全年业绩超越去年 股价曾升逾6%

据报郑氏家族拟售伦敦瑰丽酒店

《彭博》引述消息报道指，新世界郑氏家族拟出售伦敦瑰丽酒店。周大福（1929）半日升1.65%；新世界（017）跌0.27%；周大福创建（659）升0.26%。

相关文章：郑家纯家族据报聘请顾问 洽售伦敦瑰丽酒店

今早有3只新股挂牌，诺比侃（2635） 中午收报351元，较招股价80元高出338.7%；轻松健康（2661）中午收报55.25元，较招股价22.68元高出143.6%。翰思艾泰（3378）则「破发」，半日报18.25元，较招股价32元低42.9%。

---

0930：美国联储局理事米兰表示，如果明年不继续减息，可能面临衰退风险，刺激市场对减息预期升温；另一方面，美国与伊朗和委内瑞拉之间的地缘政治局势紧张，令资金流向贵金属市场，带动金银创新高，现货金价创4,470美元新高，银价亦升穿69美元关口，暂报69.18美元。

Nvidia据报明年向中国供应H200晶片

美股三大指数周一向好，道指升227点或0.47%，报48362点；标指升43点或0.64%，报6878点；纳指升121点或0.52%，报23428点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.58%至7683点。

焦点股中，英伟达（Nvidia，NVDA）据报明年2月中前向中国供应H200人工智能晶片，目前正待中国批准，该股收升1.5%至183.69美元。此外，Google母公司Alphabet（GOOGL）将以47.5亿美元现金收购数据中心和能源基础设施公司Intersect，并同时承担其相关债务；该股收升0.85%至309.78美元。

金价高企 黄金相关股向上

港股方面，恒指今早高开74点，报25875点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.2%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）升0.9%；京东（9618）升0.4%；小米（1810）则跌0.3%。

此外，黄金相关股向上，山东黄金（1787）升3.2%；灵宝黄金（3330）升2.5%；紫金黄金国际（2259）升2.5%；紫金矿业（2899）则升1.2%。

快手平台遭黑灰产业攻击

个股消息中，快手（1024）平台出现大量色情内容，公司回应称当晚10时左右，平台遭到黑灰产业攻击，目前已紧急处理修复中，并指平台坚决抵制违规内容，相应情况已上报给相关部门，并向公安机关报警。该股开市报64.5元，跌3.3%。

翰思艾泰公开发售超购3073倍

新股方面，翰思艾泰（3378）公开发售部份录得3,073倍超购，一手中签率1%，国际发售超购逾4倍，开市报28.9元，跌9.7%。

轻松健康公开发售超购1420倍

轻松健康（2661）公开发售部份录得逾1,420倍超购，一手中签率6%，国际发售超购近2倍，开市报50元，大升120%。

诺比侃公开发售超购187倍

诺比侃（2635）公开发售部份录得逾187倍超额认购，一手中签率3%，国际发售超购1倍，开市报319.8元，大升300%。

北水动向方面，昨日净买入港股31.26亿元，中芯（981）、小米（1810）及腾讯（700）分别获净买入7.31亿、6.87亿及5.97亿元；而中移动（941）、阿里（9988）及泡泡玛特（9992）则分别遭净卖出5.79亿元、5.2亿元及2,545万元。