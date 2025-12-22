Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上周成份股沽空增 挟淡仓诱因大｜古天后

更新时间：09:36 2025-12-22 HKT
发布时间：09:36 2025-12-22 HKT

12月22日，大致多云，日间部份时间有阳光。上周五美股为四重结算日，当日三大指数均见上升，道指盘中曾升逾300点，收市升幅收窄至183点或0.38%，报收48134；标指升60点或0.88%，报收6834；纳指升301点或1.31%，报收23307。上周五科技股表现突出，甲骨文反弹6.6%；Nvidia升近4%；博通回升3.2%；美光绩后续升近7%。受美股做好带动，周五晚夜期承接周五日间升势，再升逾百点。

至于当晚美国10年期债息曾涨4基点，至4.154厘，2年期债息升3.2基点，至3.492厘。日本央行加息至0.75厘，带动10年期国债孳息率升穿2厘，创1999年以来新高。美汇一度升0.33%至98.749，日圆下滑1.4%，至最低157.74。比特币一度升4.2%，至88751美元。

能否收复26000关仍有待确认

虽然上周港股表现反复，周二曾跌至25086算9月5日低位后，连续反弹至周五收市报25690，虽然一周累计仍要跌286点，但已逐步远离25000水平，更于周五晚夜期时段，随美股回升进一步上升至25800水平之上，逼近26000大关，今早黑期仍于25800水平之上徘徊，预期今早恒指将高开逾百点。

上周五恒指已先重返5日线及10日线之上，夜期时段成功重返20日线，不过今早如开市一跃而上高开25800水平之上，将遗下逾百点上升裂口，盘中或先回补裂口，回试20日线约于25750水平后再延续反弹升势，向上挑战100日线约25850及50日线约25950水平。能否企稳50日线及100日线、收复26000关仍有待确认大市是否扭转弱势，重拾升浪。

由于本周只有两个半交易日，预计成交将维持淡静，不过正因为成交偏低，指数更容易被大户舞高弄低，尤其上周成份股沽空比率平均在18%以上，挟淡仓诱因较大，本周长假期前，不排除港股进一步反弹挟上。留意下周二为期指结算日，本周开始踏入转仓高峰期，料大市于结算前不会有明显突破，或维持千点内区间上落，移动区间约为25300-26300之间。此外，今日内地将公布12月一年及5年期LPR；美国则于周二公布GDP。

古天后

