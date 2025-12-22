Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开105点 神华千亿并购升逾1% 4只新股首挂 3只大幅潜水｜港股开市

更新时间：09:27 2025-12-22 HKT
发布时间：09:27 2025-12-22 HKT

临近圣诞佳节，港股本周仅有2.5个交易日，周三平安夜只有半日市，周四和周五全日休市，有分析预计港股本周将会淡静，恒指于25500至26500点上落，但「出行股」有机会落镬炒上。另一方面，新股相当热闹，今日有4只新股齐登场挂牌，明日（23日）则有6只新股同日截飞。美股周三亦只有半日市，周四休市；内地则如常交易。本报统计过去3年的圣诞周，恒指录得两升一跌，2022年及2024年分别累计升0.01%和1.9%；2023年则跌2.7%。

恒指今早高开105点，报25795点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.48%；腾讯（700）升0.98%；美团（3690）升1.46%；京东（9618）升0.09%；惟小米（1810）跌0.4%。

中国神华购母企资产涉1336亿

个股消息中，中国神华（1088）宣布资产重组，拟透过发行A股及支付现金方式，收购控股股东国家能源集团及其子公司西部能源旗下12家标的公司，交易总对价近1,336亿元人民币，30%将透过发行对价股支付，余额70%以现金结算。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集资金不超过200亿人民币。该股开市报40.28元，升1.5%。

华芢生物超购790倍

新股市场方面，4只新股首日挂牌，有3只大幅「潜水」。其中华芢生物（2396）公开发售录约790倍超购，一手中签率2.5%，国际发售超购5倍，该股开市报33.8元，跌11.5%。

印象大红袍超购3396倍

印象大红袍（2695）公开发售录约3,396倍超购，一手中签率0.8%，国际发售录得0.91倍超购，开市报3.26元，跌逾9%。

此外，明基医院（2581）公开发售录逾5倍超购，一手中签率50.01%，国际发售录得0.28倍超购，开市报6.5元，跌30%。希迪智驾（3881）公开发售录21.5倍超购，一手中签率50%，国际发售超购1.1倍，开市报227元，无起跌。

伍礼贤料恒指25500至26500上落

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，由于上周五港股ADR指数有升幅，预计今日港股会温和上升，但整体本周将延续上周的淡静情况，即成交及波幅低，料恒指于25500至26500点上落。同时，出行股或有炒作，尤其看好中资航空股，料受惠定单量因元旦假期而上涨、油价向下及人民币走强。他又提及，美国周二公布第3季国内生产总值（GDP），备受投资者关注，以了解美国经济情况。

