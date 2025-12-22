Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升51点 小米逆市跌 中芯大升逾7% 黄金相关股炒上｜港股开市

更新时间：12:15 2025-12-22 HKT
发布时间：09:27 2025-12-22 HKT

恒指今早高开105点后，窄幅上落，虽然升幅曾扩大至169点，高见25859点，但好快就调头回落，更一度倒跌6点，截至中午则报25742点，升51点或0.2%，成交955亿元。科指方面，中午报5528点，升49点或0.9%。

国家大基金三期入股安捷利美维

蓝筹股中，中芯（981）半日大升7.3%，连同汇控（005）升1.3%及阿里（9988）升0.8%，力撑大市；相反，小米（1810）近日表现弱势，半日再跌逾2%。

消息面上，据内媒报道指出，国家大基金三期旗下国投集新股权投资基金、国新发展投资管理有限公司，以及广州产业投资控股集团有限公司等入股安捷利美维，或是出于对公司在封装载板等领域技术实力的认可，并有望通过资本注入加速其高端载板产能建设与技术迭代，填补国内空白。至于IC载板是连接芯片与PCB的核心载体，技术壁垒高、国产化率低，正是大基金三期重点突破的方向之一。

除了中芯急升之外，华虹半导体（1347）半日升逾5%；英诺赛科（2577）升逾4%，ASMPT（522）及中兴（763）亦升逾2%。

另一方面，国际金价银价向上，相关股亦见炒上，其中灵宝黄金（3330）半日升逾6%；中国白银（815）升5.8%，紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）分别升逾3%及2.5%。

—————

临近圣诞佳节，港股本周仅有2.5个交易日，周三平安夜只有半日市，周四和周五全日休市，有分析预计港股本周将会淡静，恒指于25500至26500点上落，但「出行股」有机会落镬炒上。另一方面，新股相当热闹，今日有4只新股齐登场挂牌，明日（23日）则有6只新股同日截飞。美股周三亦只有半日市，周四休市；内地则如常交易。本报统计过去3年的圣诞周，恒指录得两升一跌，2022年及2024年分别累计升0.01%和1.9%；2023年则跌2.7%。

恒指今早高开105点，报25795点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.48%；腾讯（700）升0.98%；美团（3690）升1.46%；京东（9618）升0.09%；惟小米（1810）跌0.4%。

中国神华购母企资产涉1336亿

个股消息中，中国神华（1088）宣布资产重组，拟透过发行A股及支付现金方式，收购控股股东国家能源集团及其子公司西部能源旗下12家标的公司，交易总对价近1,336亿元人民币，30%将透过发行对价股支付，余额70%以现金结算。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集资金不超过200亿人民币。该股开市报40.28元，升1.5%。

华芢生物超购790倍

新股市场方面，4只新股首日挂牌，有3只大幅「潜水」。其中华芢生物（2396）公开发售录约790倍超购，一手中签率2.5%，国际发售超购5倍，该股开市报33.8元，跌11.5%。

印象大红袍超购3396倍

印象大红袍（2695）公开发售录约3,396倍超购，一手中签率0.8%，国际发售录得0.91倍超购，开市报3.26元，跌逾9%。

此外，明基医院（2581）公开发售录逾5倍超购，一手中签率50.01%，国际发售录得0.28倍超购，开市报6.5元，跌30%。希迪智驾（3881）公开发售录21.5倍超购，一手中签率50%，国际发售超购1.1倍，开市报227元，无起跌。

伍礼贤料恒指25500至26500上落

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，由于上周五港股ADR指数有升幅，预计今日港股会温和上升，但整体本周将延续上周的淡静情况，即成交及波幅低，料恒指于25500至26500点上落。同时，出行股或有炒作，尤其看好中资航空股，料受惠定单量因元旦假期而上涨、油价向下及人民币走强。他又提及，美国周二公布第3季国内生产总值（GDP），备受投资者关注，以了解美国经济情况。

