Nike中国市场经营收入急降17% 料持续弱势至2026年

美国运动用品公司Nike上周五收市股价急泻10.5%，主要由于中国市场季度经营收入急降17%，触发投资者对Nike业绩前景的忧虑，并抛售其股份。

Nike毛利率下降3个百分点

Nike较早前公布，2026年第二财政季度纯利录得7.92亿美元，按年下降32%；每股赚53美仙，优于预期的38美仙。经营收入报124.3亿美元，亦胜过分析员估计的122.2亿美元，按年增长1%。受到关税上涨影响，Nike毛利率下降了3个百分点，库存跌3%。

期内，北美地区的销售额增长9%，达到56.3亿美元，但大中华区销售下降17%，至14.2亿美元。受新冠疫情影响，中国市场消费需求大幅放缓，疫情后销售表现一直波动。

花旗分析员指出，Nike管理层预计中国市场的疲弱趋势将持续到2026年，凸显了当前复苏进程的复杂性；而Nike在中国的业绩表现，亦令花旗对该公司2027年的复苏前景持谨慎态度。

adidas中国市场经营收入增10%

Nike预计，第三财季经营收入将出现个位数百分比的下滑，北美市场将达到温和增长，集团预计毛利率将下降1.75至2.25个百分点，其中，关税将造成3.15个百分点的损失。

Nike两个主要竞争对手在中国市场表现参差，adidas在第三季业绩报告中公布，中国市场经营收入增长10%，另一个同业Puma在第三季报告中表示，由于大中华区批发业务大幅下滑，亚太地区销售额下降9%。