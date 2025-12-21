Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nike中国市场经营收入急降17% 料持续弱势至2026年

股市
更新时间：08:48 2025-12-21 HKT
发布时间：08:48 2025-12-21 HKT

美国运动用品公司Nike上周五收市股价急泻10.5%，主要由于中国市场季度经营收入急降17%，触发投资者对Nike业绩前景的忧虑，并抛售其股份。

Nike毛利率下降3个百分点

Nike较早前公布，2026年第二财政季度纯利录得7.92亿美元，按年下降32%；每股赚53美仙，优于预期的38美仙。经营收入报124.3亿美元，亦胜过分析员估计的122.2亿美元，按年增长1%。受到关税上涨影响，Nike毛利率下降了3个百分点，库存跌3%。

期内，北美地区的销售额增长9%，达到56.3亿美元，但大中华区销售下降17%，至14.2亿美元。受新冠疫情影响，中国市场消费需求大幅放缓，疫情后销售表现一直波动。

花旗分析员指出，Nike管理层预计中国市场的疲弱趋势将持续到2026年，凸显了当前复苏进程的复杂性；而Nike在中国的业绩表现，亦令花旗对该公司2027年的复苏前景持谨慎态度。

adidas中国市场经营收入增10%

Nike预计，第三财季经营收入将出现个位数百分比的下滑，北美市场将达到温和增长，集团预计毛利率将下降1.75至2.25个百分点，其中，关税将造成3.15个百分点的损失。

Nike两个主要竞争对手在中国市场表现参差，adidas在第三季业绩报告中公布，中国市场经营收入增长10%，另一个同业Puma在第三季报告中表示，由于大中华区批发业务大幅下滑，亚太地区销售额下降9%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
15小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
13小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
12小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
17小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
22小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
3小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
5小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
11小时前