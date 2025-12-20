港股注定闷局｜莫灏楠

港股最近闷到发瘟，呢个情况大概率会持续一段时间。基本上可以将港股分为三个类别：

大型科技股

中小市值增长股（SaaS、生科、机器人、无人机等）

高息股、中特股、传统股（地产、银行、保险等）

简单来讲，大型科技股主要是腾讯（700）和网易（9999），基本面相对较好。只要政府继续批游戏版号，国内游戏收入就能保持稳定增长。即使增速不快，高单位数的增长仍然可期。在国际游戏业务方面，腾讯和网易表现同样不错。以腾讯为例，2025年第三季度国际游戏业务收入同比增长43%，显示公司海外增长动力依然强劲。

电商类科技股仍受制「内卷」

至于电商类科技股，大部分仍受制于「内卷」问题。虽然政府已经明确表态要遏制内卷，但短期内难以立刻见效。在缺乏新催化剂的情况下，几只大型电商股依然陷入闷局。估值更不必多说，这些所谓科技股其实已经演变成平台股，甚至零售股。科技含量下降，市场自然难以给予高估值。

中小市值增长股则波动极大。机器人、无人机等板块，只要有消息或接到订单，股价升50%甚至翻倍都不是问题。但问题在于，大部分并非恒指成分股，涨幅再大也难以推动指数。

中特股继续提升空间未必大

剩下的就是传统股。中特股过去两年持续加派息、回购、推股权激励，中海油（883）、神华（1088）等近年股价已翻倍，涨幅惊人。但现金派息不可能无限增加，传统股估值亦有边界，继续提升的空间未必太大。

指数正处于「两边不是人」的局面：科技股阴跌，中特股阴升；二线股炒得再疯也与指数无关。加上近期A股表现一般，二线股反应不大。指数要大升，除非出现新的催化剂，否则只会继续闷局。年尾大家不妨提早收炉，放假休息一下。

莫灏楠