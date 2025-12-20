4新股下周一上市暗盘表现参差 华芢生物独自报捷 明基医院一手蚀逾千元

下周一将有4只新股登陆联交所，惟表现参差，当中只有「B仔股」华芢生物（2396）的暗盘表现报捷，于三大暗盘场升0.5%至5.8%，一手200股帐面赚40元至440元；「细细只」的印象大红袍（2695）好坏参半；有基石投资者助阵的明基医院（2581）更潜水，一手帐面蚀1120元至1185元。至于昨日挂牌的两只新股同样走势两极，「顶头槌飞」都要抽签的智汇矿业（2546）收市较招股价高90.7%；特专科技公司希迪智驾（3881）则「破发」，跌13.7%，一手帐面蚀360元，每个「顶头槌飞」大户劲蚀逾41.8万元。

新股市场有暗涌，昨日有4只新股有暗盘交易，当中集资额最少的印象大红袍本来一马当先，在富途暗盘场曾较定价3.6元急飙1.5倍，高见9元，惟其后急挫，终收报4.01元，升11.4%，一手赚410元。不过，该股在耀才和辉立暗盘分别跌3.1%和4.4%，一手蚀110元和160元。唯一有基石投资者助阵的明基医院（2581）则包尾，于三大暗盘场跌24%至25.4%，一手500股帐面蚀1120元至1185元。A股南华期货（2691）亦「潜水」，跌7.4%至9.2%，一手500股帐面蚀445元至550元。

智汇矿业首挂飙9成

昨日亮相的新股方面，西藏矿业公司智汇矿业旗开得胜，曾较上市价4.51元最多扬逾1.4倍，最终收报8.6元，较招股价高90.7%，一手1000股帐面赚4090元。该股一手难求，公开发售超购近5247.2倍，有2591张「顶头槌飞」，当中1516人或58.5%获发一手，另国际配售轻微超购1.7倍。公开发售超购近21.6倍的希迪智驾则以上市价263元平开，已是全日高位，随即急插，最终收报227元，较招股价低13.7%，一手10股帐面蚀360元。该股有5张「顶头槌飞」，每人获派1162手，以昨日收市价计，即大户劲蚀逾41.8万元，另抽4手稳中一手，国际配售轻微超购1.1倍。

翰思艾泰传6000手方稳中

至于紧接落场的3只新股传出分配结果，均是抽乙组才稳中1手。「B仔股」翰思艾泰（3378）抽6000手才稳中1手，「顶头槌飞」获派1至2手，以招股价上限32元定价。抽1250手至6635手（顶头槌飞）轻松健康（2661）都是获派1至2手。抽1000手诺比侃（2635）稳中6手，「顶头槌飞」获派17至18手，以招股价下限80元定价。

天数智芯据报通过上市聆讯

一众焦点新股排队上市，中国首间实现推理通用GPU晶片量产的天数智芯近日通过上市聆讯，IFR引述消息指，该公司计划最早本月开始建簿，集资约3亿美元。另内地「AI六小虎」之一的稀宇科技（MiniMax）计划下周开始预路演，集资约6亿美元，明年1月第二周建簿。

彭博报道，中国投资公司普洛斯（GLP）已选定负责其香港上市的投行，包括花旗、德银、富瑞和大摩，可能最快明年上半年挂牌。

传考虑明年在港上市的内地人形机械人独角兽银河通用公布，完成新一轮逾3亿美元融资，由中国移动链长基金领投、中金资本、中科院基金等投资平台及产业巨头联合注资。有内媒引述知情人士指，银河通用机械人累计融资额约8亿美元，估值达30亿美元，是目前人形机械人行业最高估值。