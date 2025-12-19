纽约联储总裁指利率最终将下调 美股早段高开

美国纽约联储总裁威廉姆斯表示，联储局当前资产购买计划并非旨在影响长期利率，并确信利率最终会下降，受相关言论提振，美股三大指数开市齐齐走高，截至19日晚间10时35分，道琼斯工业平均指数报48186点，升235点，纳斯达克指数报23147点，升141点，标准普尔500指数报6806点，升31点。

威廉姆斯称，联储局政策现处于有利位置，暂无进一步行动的迫切性，维持适度限制性政策属有益，个人认为中性实际利率略低于1%。

高盛分析认为，11月消费者物价指数（CPI）数据，不大可能对联储局短期政策构成实质影响，预计联储局将更关注12月CPI数据。



个股方面，耐克跌超10%。该公司公布2026财年第二季业绩，毛利率下跌3个百分点至40.6%，大中华区营收按年大跌17%至17亿美元，息税前利润更是大幅缩水49%。

科技股集体回稳向上，甲骨文股价涨超4%，英伟达亦涨超1%；中概股同样录得普涨行情，拼多多涨幅扩大至超5%，该公司此前宣布实行联席董事长制度。