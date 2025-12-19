投资者提早收炉 成交愈玩愈缩｜古天后

12月19日，大致多云，日间部份时间有阳光。隔晚美股反弹，记忆晶片生产商美光科技(Micron)唱好业绩前景，股价急升逾一成，带动科技股反弹。另一方面，美国11月通胀2.7%，出乎意料放慢至2021年初以来最低水平，市场又继续炒减息，美股周四反复造好。道指收市升65点或0.14%，报47951；标指升53点或0.79%，报6774，终止四连跌反弹；纳指升313点或1.38%，报23006。重磅股中，亚马逊股价升2.5%，为表现最强道指成份股，Nvidia及特斯拉Tesla收市分别升1.9%和3.5%，甲骨文反弹0.8%，苹果公司则反复回稳。美国总统特朗普拥有嘅社交媒体企业Trump Media & Technology Group (DJT)股价爆升迄四成，该公司同意以全股票形式，与核聚变技术公司TAE Technologies合并，涉资逾60亿美元，交易完成后，各占新公司一半股权，并计划兴建全球首座核聚变发电厂，交易仍需获得审批。

美股暂未见大回调危机

美国公布通胀数据出炉后，美国10年期债息曾降5.3个基点，至4.096厘，对息口较敏感嘅2年期债息跌5.64个基点，至3.4265厘。特朗普于白宫称好快公布联储局主席人选，并相信该人选将奉行低利率，而美国财长贝桑反驳有关白宫国家经济委员会主任Kevin Hassett执掌联储局任何质疑都系「荒谬的」，因为Kevin系拥有博士学位嘅杰出经济学家。美汇指数掉头曾跌0.2%至98.17，日央行今日议息，在此之前日圆涨0.27%至155.28兑每美元。目前美股都系处于上落市格局，当要回调时，就炒AI股估值高，负债高，同埋建设开支过大；但当要反弹，就炒减息，其实美股都系上上落落，暂时未见到有大回调危机。

开始分段收集睇中长线

至于港股昨日表现反复，恒生指数低开逾百点，早段曾跌207点低见25261，其后A股做好，恒指止跌回升，倒升43点见25511高位，全日则升29点，报收25498，成交进一步缩减至1623亿元，成交维持淡静。下周大市只剩下两个半交易日，其后一星期亦只有两个半交易日及12月30日将为期指结算日，愈接近年结，成交愈趋淡静，投资者入市意欲有限，资金更趋审慎，预期大市将维持反复偏软格局。短线料24900-25000水平有支持，但上方要回升至26000以上企稳则较难，始终成交唔配合，反弹力度较弱，仅靠挟淡仓反弹，料25900-26000见阻力。上方至少要企稳20日线及50日线，即约25700-25750及25950-26000方有机会扭转弱势。板块方面，仍以内银及内险股偏强，科技股暂未见扭转弱势，但以估值而言，个别股份估值已重返合理水平，可开始分段收集作中长线投资。

古天后