渣打能否取代恒生成为蓝筹？｜林小珍

汇丰控股（005）早前提出私有化恒生银行（011），下月初表决。如果成事，恒生将会于明年1月27日退市，届时恒生指数成份股当中，将会少了一只很有代表性的香港金融股。虽然近年恒指成份股当中，中资股占比越来越重，特别是在成分股数目增加之后，但恒生指数的选股准则，仍包括一条保留至少20只被界定为香港公司的成份股的要求。渣打集团（2888）又能否填补恒生可能退市而在恒指产生的空缺呢？

渣打在港扎根多年

渣打与香港的渊源深厚，早在1859年已经开展香港业务，立足香港超过160年，作为三间发钞银行之一，渣打在香港的地位绝对是举足轻重。犹记得2009年时候，渣打为庆祝在港经营150年，发行面值150港元的纪念钞，成为一时佳话，笔者家中仍然有收藏。

渣打未必是在港分行最多的零售银行，但在香港人的重要时刻，其实从不缺席，例如是本地体育盛事「香港马拉松」，渣打自1997年首届以来，就一直担任冠名赞助，从未间断。在香港的旅游地标「香港迪士尼乐园」，会找到的银行都是渣打。

与港「超级联系人」角色同出一辙

虽然说渣打是一家很香港的银行，但同时亦非常国际化。香港是渣打集团最大的单一市场，去年占集团总收入24%，其次是新加坡，占13%，中国内地、印度和美国都占大约6%，而韩国、阿联酋和英国都是渣打的重要市场，如此的业务组合正好展现香港作为贯通全球的独特地位。

当香港借助「一带一路」的国策，发挥「超级联系人」的角色，渣打的业务涵盖了75%的「一带一路」共建市场，特别是在中东地区有稳健的业务基础，而且是全球唯一一家在东盟所有10个成员国均有业务的国际银行。

推动本港金融创新

特区政府近年积极推动金融科技和金融创新，渣打集团一直都大力支持，2018年金融管理局开始推动虚拟银行，即是现在的「数字银行」，渣打已经立即申请，并于2019年旗下的Mox，成为首批获发牌的数字银行。到今年，渣打香港伙拍香港电讯和Animoca Brands，成立了合资公司Anchorpoint，于8月1日，即是香港《稳定币条例》生效当日，向金管局表达了申请稳定币发行人牌照的意向。而渣打香港亦积极参与金管局及政府的各项金融科技沙盒项目，以及推动数码金融资产的发展，充份体现香港在金融领域的创新精神。

在港流动性成晋身蓝筹难题

当然，恒指公司在决定将哪些股份纳入恒生指数，有一套既定的准则。市值是重要的考虑因素，渣打集团股价近期屡创新高，市值超过4,000亿港元，不但高过不少现役蓝筹股，甚至较恒生银行的2800多亿港元还要高。不过，渣打集团在伦敦和香港两地同时上市，而伦敦交易的股份占大多数，这可能令恒指公司多了一重考量。

恒指公司的另一考虑因素是股份的流动性，渣打集团自2002年在港上市以来，成交未算是很活跃的股份，但近期随著股价表现突出，加上相关的衍生工具出现，令到交投较之前更加活跃。

其实渣打集团在伦敦的股份，不单只是伦敦富时100指数的成份股，更是STOXX Europe Large 200和S&P Global 100的成份股，足见渣打集团在国际资本市场上的地位。

如此看来，渣打的股份其实深得国际投资者钟爱，只是他们倾向在伦敦交易多于在港交易，这岂不是香港的损失？如果说渣打在香港的流动性不足，而未能被纳入恒指，可能是「鸡和鸡蛋」的问题，如果渣打被纳入恒指，在港交投自然更加活跃，可能亦有更多区内指数会将其纳入当中。恒生指数公司是否可以踏出第一步呢？

林小珍