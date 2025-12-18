Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所咨询优化每手买卖单位 为期12周 拟整合为8种标准选项 最少为1股

股市
更新时间：12:40 2025-12-18 HKT
发布时间：12:40 2025-12-18 HKT

港交所（388）今日（18日）刊发咨询文件，就优化香港证券市场每手买卖单位框架的建议咨询市场意见，以提升交易、结算及交收效率，为期12周，将于2026年3月12日（星期四）结束。

港交所表示，已全面检视现行的每手交易机制，并就简化每手买卖单位框架咨询市场意见，适用证券1（包括股票及房地产信托基金）的每手股数将整合为8种标准选项；此外，每手价值的指引下限将显著下调，并将增设每手价值的指引上限。有关建议旨在提升二级市场的营运效率，并透过降低每手价值门槛，支持更多散户参与香港股票市场。

标准化每手股数建议包括：

1. 有8种每手股数可供发行人选择：1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。

2. 标准化的每手股数旨在为不同价格区间的发行人提供选择，同时减低对发行人的影响及减少产生碎股。

3. 若实施相关建议，预计约25%的发行人须调整其每手股数。

每手价值的指引下限和上限：

1. 每手价值的指引确保不会因为每手价值过低而导致「负价值交易」（即交易执行成本超过交易价值），亦不会因为每手价值过高导致投资者难以参与。

2. 由于目前交易的执行成本已有所降低，每手价值的指引下限将由现在的2,000元减半至1,000元。

3. 对于采用每手股数大于100股的发行人，将增设50,000元的每手价值指引上限。

实施安排方面：

新的每手买卖单位框架将分阶段实施，以确保市场能顺利过渡。在第一阶段，新发行人上市时须选择标准化的每手股数及遵守每手价值的指引，而现有发行人则须遵守修订后的每手价值指引。

在第二阶段，现有发行人将过渡至无纸证券市场后的指定时间内，选择采用其中一种标准化的每手股数。每手买卖单位框架改革配合无纸证券市场的实施时间，可避免发行人在更改每手股数后需另行印制纸本股票，以便市场平稳过渡，提高营运效率及减少对市场造成的干扰。港交所将稍后公布其他过渡安排的细节。

与此同时，港交所亦正研究优化碎股交易机制，以便在改革每手买卖单位框架后提升交易效率，详情将适时公布。

