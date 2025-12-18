Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股反弹乏力 二万五关岌岌可危｜古天后

股市
更新时间：10:01 2025-12-18 HKT
发布时间：10:01 2025-12-18 HKT

12月18日，大致天晴，日间干燥。美股隔晚先升后倒跌，三大指数均接近全日低位收市，道指报收47885，倒跌228点或0.47%；标指跌78点或1.16%，报6721；纳指跌418点或1.81%，报22693。由于美国总统特朗普下令封锁所有进出委内瑞拉受制裁油轮，地绿政治局势转趋紧张，华府亦准备应对俄罗斯一旦拒绝接纳俄乌和平协议，将进一步采取制裁措施，刺激国际油价及金价上升。国际油价反弹，石油股回稳，雪佛龙及西方石油（Occidental）股价收市分别升1.9%和4.4%，雪佛龙为表现最强道指成份股，Caterpillar则下跌4.6%，为跌幅最大道指成份股。

美向委国采军事行动机率增

顾问公司Rapidan Energy Group估计，美国向委内瑞拉采取军事行动机率由40%增至60%，委国明年出现政权转移机率亦由60%升至70%。不过，委内瑞拉产油量远低过10年前水平，该国上月每日向运油轮卸下近59万桶石油，相比之下全球每日石油消耗量逾1亿桶，其产量属九牛一毛之量。ING商品策略主管Warren Patterson指出，基于明年石油供应预期出现严重过剩，市场最近唔多担心供应风险。油价目前仅属反弹，仍未能扭转弱势。

个股方面，甲骨文（Oracle）股价每况愈下，昨日再跌5.4%。英国《金融时报》报道，私募信贷公司Blue Owl Capital与甲骨文谈判停滞，将不会支持后者规模100亿美元数据中心项目；市场担心相关公司无法融资，或令本来构建AI进度拖慢，对AI建设及芯片需求将有巨大影响，Nvidia股价亦跌3.8%。Tesla周二股价创新高后，周三转跌4.6%。有报道指华府拟限制国防设备承造商回购股份，洛歇马丁及Northrop Grumman股价分别回落0.5%及0.8%。

美国10年期债息曾上扬3.52个基点，至4.1802厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨2.31个基点，至3.5101厘。本周将出席联储局主席面试的联储局理事Christopher Waller向CNBC表示，佢会向特朗普强调联储局政策独立性。佢亦支持联储局进一步减息，提到现时利率较中性水平高出最多1厘，但认为官员毋须急于行动。美汇指数一度回升0.5%至98.64，日央行将于周五议息，日圆下泻0.67%，至155.76兑每美元。加密货币「一哥」比特币回软，再跌5.3%，至85,417美元。

恒指24500至24600或有支持

港股昨日反弹，恒指高开8点后好淡争持，午后升幅扩大，全日升233点，报收25468，但成交额减少至1,831亿元，反弹成交减少，未能配合升势，仅属短线反弹。至夜期时段走势反弹，早段跟随美股上升，夜期一度逼近25600水平，但其后美股地绿政治及市场忧虑AI股份财务问题，美股由升转跌，夜期受美股拖累亦由升转跌，最终夜期以接近低位收市报25304，ADR亦跌至25300水平，今早黑期亦处于此水平，预期今日港股低开。

港股近日一直处于区间上落，但移动区间却有下移之嫌，留意恒指一旦跌穿25100水平，下破之前三个底部支持，则有机会向下突破，作更深度调整。如跌穿25100三底支持，向下首个支持约为24800，下一支持为24500-24600，料24500-24600有不俗支持力度，失守则向下直指24200-24300，甚至250日线即23800寻找支持。暂时未见港股有需要作如此深度调整，除非外围股市，尤其美股大幅向下拖累整体市场气氛，否则港股即使稍后下破25100，料于24500-24600将有反弹。

古天后

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
11小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
16小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
12小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
5小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
20小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
20小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
18小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即时娱乐
2小时前
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
17小时前