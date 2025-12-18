港股反弹乏力 二万五关岌岌可危｜古天后

12月18日，大致天晴，日间干燥。美股隔晚先升后倒跌，三大指数均接近全日低位收市，道指报收47885，倒跌228点或0.47%；标指跌78点或1.16%，报6721；纳指跌418点或1.81%，报22693。由于美国总统特朗普下令封锁所有进出委内瑞拉受制裁油轮，地绿政治局势转趋紧张，华府亦准备应对俄罗斯一旦拒绝接纳俄乌和平协议，将进一步采取制裁措施，刺激国际油价及金价上升。国际油价反弹，石油股回稳，雪佛龙及西方石油（Occidental）股价收市分别升1.9%和4.4%，雪佛龙为表现最强道指成份股，Caterpillar则下跌4.6%，为跌幅最大道指成份股。

美向委国采军事行动机率增

顾问公司Rapidan Energy Group估计，美国向委内瑞拉采取军事行动机率由40%增至60%，委国明年出现政权转移机率亦由60%升至70%。不过，委内瑞拉产油量远低过10年前水平，该国上月每日向运油轮卸下近59万桶石油，相比之下全球每日石油消耗量逾1亿桶，其产量属九牛一毛之量。ING商品策略主管Warren Patterson指出，基于明年石油供应预期出现严重过剩，市场最近唔多担心供应风险。油价目前仅属反弹，仍未能扭转弱势。

个股方面，甲骨文（Oracle）股价每况愈下，昨日再跌5.4%。英国《金融时报》报道，私募信贷公司Blue Owl Capital与甲骨文谈判停滞，将不会支持后者规模100亿美元数据中心项目；市场担心相关公司无法融资，或令本来构建AI进度拖慢，对AI建设及芯片需求将有巨大影响，Nvidia股价亦跌3.8%。Tesla周二股价创新高后，周三转跌4.6%。有报道指华府拟限制国防设备承造商回购股份，洛歇马丁及Northrop Grumman股价分别回落0.5%及0.8%。

美国10年期债息曾上扬3.52个基点，至4.1802厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨2.31个基点，至3.5101厘。本周将出席联储局主席面试的联储局理事Christopher Waller向CNBC表示，佢会向特朗普强调联储局政策独立性。佢亦支持联储局进一步减息，提到现时利率较中性水平高出最多1厘，但认为官员毋须急于行动。美汇指数一度回升0.5%至98.64，日央行将于周五议息，日圆下泻0.67%，至155.76兑每美元。加密货币「一哥」比特币回软，再跌5.3%，至85,417美元。

恒指24500至24600或有支持

港股昨日反弹，恒指高开8点后好淡争持，午后升幅扩大，全日升233点，报收25468，但成交额减少至1,831亿元，反弹成交减少，未能配合升势，仅属短线反弹。至夜期时段走势反弹，早段跟随美股上升，夜期一度逼近25600水平，但其后美股地绿政治及市场忧虑AI股份财务问题，美股由升转跌，夜期受美股拖累亦由升转跌，最终夜期以接近低位收市报25304，ADR亦跌至25300水平，今早黑期亦处于此水平，预期今日港股低开。

港股近日一直处于区间上落，但移动区间却有下移之嫌，留意恒指一旦跌穿25100水平，下破之前三个底部支持，则有机会向下突破，作更深度调整。如跌穿25100三底支持，向下首个支持约为24800，下一支持为24500-24600，料24500-24600有不俗支持力度，失守则向下直指24200-24300，甚至250日线即23800寻找支持。暂时未见港股有需要作如此深度调整，除非外围股市，尤其美股大幅向下拖累整体市场气氛，否则港股即使稍后下破25100，料于24500-24600将有反弹。

古天后