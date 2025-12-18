Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌111点 阿里小米弱势 泡泡玛特跌近3% 石药逆市涨逾半成｜港股开市

股市
更新时间：12:10 2025-12-18 HKT
发布时间：09:25 2025-12-18 HKT

恒指今早低开137点，一度倒升43点，高见25511点，惟临近中午再次转弱，半日报25357点，跌111点或0.44%，成交790亿元；科指方面，半日报5389点，跌68点或1.26%。

雷军预告小米17 Ultra下周发布

蓝筹股中，科网股继续弱势，小米（1810）及阿里（9988）领跌大市，半日分别挫3.1%及1.6%，另一重磅科技股腾讯（700）亦跌0.6%。虽然小米创办人雷军发文预告小米17 Ultra下周正式发布，但无助股价向上。

泡泡玛特北美收入增长放缓

单计股价变幅，除了小米外，泡泡玛特（9992）半日跌2.7%，为表现最差蓝筹之一，而龙湖（960）及联想（992）亦分别跌2.6%及2.5%。据外媒报道，泡泡玛特旗下Labubu热潮似乎正在消退，YipitData数据又显示其北美收入增长在本季度（截至12月6日）放缓至424%，较截至9月底止3个月期间大减一半以上。

另一方面，石药（1093）逆市大升5.3%，中通快递（2057）及中石化（386）亦齐升逾2%。消息面上，大摩早前发表报告，将石药第三季业绩纳入预测，分别下调2025至2027年销售预测1%、2%及0%；同时，根据管理层指引及观察趋势，亦相应调整营运开支，导致同期经常性净利润预测分别下调4%、4%及0%。该行将石药目标价由11元下调至10.4元，但维持「增持」评级。

————

美国总统特朗普特朗普出动「南美史上最大规模舰队」封锁进出委内瑞拉的受制裁油轮，并准备俄罗斯一旦拒绝接纳俄乌和平协议，将进一步制裁，刺激国际油价反弹，纽约期油收市升1.2%，报55.94美元；伦敦布兰特期油则升1.3%，报59.68美元。

甲骨文数据中心项目停滞不前

市场重燃对AI泡沫忧虑下，美股三大指数周三向下，其中道指收市跌228点或0.47%，报47885点 ; 标指跌78点或1.16%，报6721点；纳指跌418点或1.81%，报22693点。此外，美国今日（18日）将公布因政府停罢而滞后的11月份CPI数据。

焦点股中，甲骨文（ORCL）与私募信贷公司Blue Owl Capital原计划对密歇根州一个数据中心项目安排高达100亿美元融资并进行大额股权投资，但相关协议谈判停滞不前，令市场对AI交易忧虑增加；该股周三股价急跌5.4%至178.46美元，Nvidia（NVDA）股价亦跌3.8%至170.94美元。

商汤拟折让8.6%配股筹逾31亿

港股方面，恒指今早低开137点，报25330点。科网股普遍回落，阿里巴巴（9988）跌2%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）跌0.6%；京东（9618）及小米（1810）亦分别跌0.8%及2%；百度（9888）则跌1.4%。

此外，商汤（020）拟配售17.5亿股新B类股份，集资31.5亿元，相当于经扩大已发行B类股份的4.4%及经扩大已发行股份的4.3%，每股配售价1.8元，较上日收市价1.97元，折让8.6%。该股开市报1.9元，跌3.55%。

港交所准公众持股量降至10%

港交所（388）就有关持续公众持股量规定的公众咨询刊发咨询总结，新措施包括引入替代持续公众持股量门槛，除了上市时规定须符合的百分比门槛外，发行人还可选用替代门槛来满足持续公众持股量要求。具体而言，公众持股量必须占上市股份类别已发行股份总数的至少10%，及同时达至少10亿元的市值，以便发行人为进行资本管理交易（例如股份回购）时，提供更大灵活度。新规定将于明年1月1日起生效。

针对A+H发行人的持续公众持股量规定，H股的公众持股量须占已发行H股总数的至少5%，或达至少10亿元的市值，以确保一直有足够数量的H股可供公众买卖。港交所股价今早报395元，跌0.85%。

相关文章：港交所修订持续公众持股量规定 引入替代门槛

北水动向方面，昨日净买入港股79.1亿元，小米（1810）、美团（3690）及南方恒生科技（3033）分别获净买入10.63亿元、7.51亿元及7.45亿元；而中移动（941）及中海油（883）分别遭净卖出5.14亿元及1.32亿元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
18小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
4小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT