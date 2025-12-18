恒指先跌后回稳 收升29点 科技股续弱势 专家料短期上落市｜港股开市

恒指周四表现反复，今早低开137点后，最低见25261点，午后回稳重拾升势，最终全日收报25498点，升29点或0.12%。大市成交减少至1623.8亿元；北水净流入12.58亿元。国指仍跌2点或0.02%，报8841点；科指则跌39点或0.73%，报5418点。

商汤配股 全日跌4%

科技股弱势拖累大市，阿里巴巴（9988）跌1.3%，收报144.1元；美团（3690）升0.1%，收报101.4元；中芯国际（981）跌0.08%，收报64.7元；小米（1810）跌2.47%，收报40.2元。商汤科技（020）于昨日开市前，配售17.5亿股认购股份，预计集资总额约为31.5亿元，股价一度跌逾6%，收报1.89元，跌4.06%。

苹果概念股普跌，高伟电子（1415）跌3.62%，收报27.7元；丘钛科技（1478）跌2.88%，收报8.42元；蓝思科技（6613）跌2.62%，收报25.24元；舜宇光学科技（2382）跌1.8%，收报65.35元；瑞声科技（2018）跌1.15%，收报37.7元。

黄金相关股造好 招股升逾6%

美国与委内瑞拉的紧张局势升级，提升市场对黄金的避险需求，支持金价造好，招金矿业（1818）升6.21%，收报31.12元；山东黄金（1787）升2.7%，收报35元。

乘联会指12月首两周乘用车新能源市场零售量按年跌4%，汽车股走弱，比亚迪（1211）跌1.42%，收报93.9元；赛力斯（9927）跌2.87%，收报105元；小鹏（9868）跌1.52%，收报71.2元；理想汽车（2015）跌1.64%，收报63.05元。

消费股方面，外电报道泡泡玛特（9992）北美收入增长大幅放缓，跌1.28%，收报193.2元；名创优品（9896）跌3.65%，收报38元；中国中免（1880）跌5.77%，收报66.15元。

石药升逾6% 成表现最好蓝筹

个股方面，中金（3908）落实发A股合并信达证券细节，扬2.53%，收报19.44元；汇控（005）升1.02%，收报118.7元。药股造好，石药集团（1093）升6.52%，收报8.01元，是表现最好蓝筹；恒隆地产（101）行政总裁卢韦柏明年退休，跌2.91%，收报8.68元，是表现最差蓝筹。

香港股票分析师协会副主席曾永坚指，近期港股表现相对美股更为淡静，AI（人工智能）相关股份展现出较强的抗跌性，料恒指在25000点至26000点区间上落，短期内难见大幅上升趋势。他又指，近期人民币汇价预期出现转变，市场普遍预期人民币将有序升值，配合中央支撑内需发展的政策，为中港股市带来支撑。

—————

恒指今早低开137点，一度倒升43点，高见25511点，惟临近中午再次转弱，半日报25357点，跌111点或0.44%，成交790亿元；科指方面，半日报5389点，跌68点或1.26%。

雷军预告小米17 Ultra下周发布

蓝筹股中，科网股继续弱势，小米（1810）及阿里（9988）领跌大市，半日分别挫3.1%及1.6%，另一重磅科技股腾讯（700）亦跌0.6%。虽然小米创办人雷军发文预告小米17 Ultra下周正式发布，但无助股价向上。

泡泡玛特北美收入增长放缓

单计股价变幅，除了小米外，泡泡玛特（9992）半日跌2.7%，为表现最差蓝筹之一，而龙湖（960）及联想（992）亦分别跌2.6%及2.5%。据外媒报道，泡泡玛特旗下Labubu热潮似乎正在消退，YipitData数据又显示其北美收入增长在本季度（截至12月6日）放缓至424%，较截至9月底止3个月期间大减一半以上。

另一方面，石药（1093）逆市大升5.3%，中通快递（2057）及中石化（386）亦齐升逾2%。消息面上，大摩早前发表报告，将石药第三季业绩纳入预测，分别下调2025至2027年销售预测1%、2%及0%；同时，根据管理层指引及观察趋势，亦相应调整营运开支，导致同期经常性净利润预测分别下调4%、4%及0%。该行将石药目标价由11元下调至10.4元，但维持「增持」评级。

————

美国总统特朗普特朗普出动「南美史上最大规模舰队」封锁进出委内瑞拉的受制裁油轮，并准备俄罗斯一旦拒绝接纳俄乌和平协议，将进一步制裁，刺激国际油价反弹，纽约期油收市升1.2%，报55.94美元；伦敦布兰特期油则升1.3%，报59.68美元。

甲骨文数据中心项目停滞不前

市场重燃对AI泡沫忧虑下，美股三大指数周三向下，其中道指收市跌228点或0.47%，报47885点 ; 标指跌78点或1.16%，报6721点；纳指跌418点或1.81%，报22693点。此外，美国今日（18日）将公布因政府停罢而滞后的11月份CPI数据。

焦点股中，甲骨文（ORCL）与私募信贷公司Blue Owl Capital原计划对密歇根州一个数据中心项目安排高达100亿美元融资并进行大额股权投资，但相关协议谈判停滞不前，令市场对AI交易忧虑增加；该股周三股价急跌5.4%至178.46美元，Nvidia（NVDA）股价亦跌3.8%至170.94美元。

商汤拟折让8.6%配股筹逾31亿

港股方面，恒指今早低开137点，报25330点。科网股普遍回落，阿里巴巴（9988）跌2%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）跌0.6%；京东（9618）及小米（1810）亦分别跌0.8%及2%；百度（9888）则跌1.4%。

此外，商汤（020）拟配售17.5亿股新B类股份，集资31.5亿元，相当于经扩大已发行B类股份的4.4%及经扩大已发行股份的4.3%，每股配售价1.8元，较上日收市价1.97元，折让8.6%。该股开市报1.9元，跌3.55%。

港交所准公众持股量降至10%

港交所（388）就有关持续公众持股量规定的公众咨询刊发咨询总结，新措施包括引入替代持续公众持股量门槛，除了上市时规定须符合的百分比门槛外，发行人还可选用替代门槛来满足持续公众持股量要求。具体而言，公众持股量必须占上市股份类别已发行股份总数的至少10%，及同时达至少10亿元的市值，以便发行人为进行资本管理交易（例如股份回购）时，提供更大灵活度。新规定将于明年1月1日起生效。

针对A+H发行人的持续公众持股量规定，H股的公众持股量须占已发行H股总数的至少5%，或达至少10亿元的市值，以确保一直有足够数量的H股可供公众买卖。港交所股价今早报395元，跌0.85%。

相关文章：港交所修订持续公众持股量规定 引入替代门槛

北水动向方面，昨日净买入港股79.1亿元，小米（1810）、美团（3690）及南方恒生科技（3033）分别获净买入10.63亿元、7.51亿元及7.45亿元；而中移动（941）及中海油（883）分别遭净卖出5.14亿元及1.32亿元。