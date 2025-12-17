Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股三大指数齐升 道指早段升超180点 专家：后续关注高质素增长公司

股市
更新时间：22:47 2025-12-17 HKT
发布时间：22:47 2025-12-17 HKT

美国总统特朗普将向全国发表讲话， 或面试美联储主席候选人，美股三大指数靠稳。

道指早段升182点，报48297点；纳指升15点，报23127点；标指升7点，报6807点。

博通跌超2%

美光（MU）将公布业绩，升0.8%；苹果（AAPL）首次考虑在印度封装iPhone芯片，升0.3%；博通（AVGO）跌2.15%；Netflix（NFLX）升1.68%。

地缘局势仍需关注

美国与乌克兰就防务达成协议，纽约期油曾跌穿每桶55美元，早段报55.9美元每桶。

CFRA：关注高质素增长公司

CFRA策略师预计2026年标普500指数目标7400点，称尽管经济及盈利预测乐观，但由于中期选举年波动可能较大，建议投资者保持投资但需谨慎，重点放在高质素增长公司。

针对AI泡沫的讨论，高盛资产管理公司公共科技投资和美国基本面股票业务联席主管Sung Cho最近表示，当前人工智能投资的绝大部分资金并非依赖于投机性债务，而是来自成熟科技巨头强劲且内部产生的现金流，这一区别对于理解人工智能市场的长期韧性至关重要。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
4小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
11小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
8小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
8小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
6小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
8小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
13小时前
一樽酱见证香港人情味！港女开罐陷绝境45分钟6人车轮战 结局一幕超暖心｜Juicy叮
一樽酱见证香港人情味！港女开罐陷绝境45分钟6人车轮战 结局一幕超暖心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
13小时前