美股三大指数齐升 道指早段升超180点 专家：后续关注高质素增长公司

美国总统特朗普将向全国发表讲话， 或面试美联储主席候选人，美股三大指数靠稳。

道指早段升182点，报48297点；纳指升15点，报23127点；标指升7点，报6807点。

博通跌超2%

美光（MU）将公布业绩，升0.8%；苹果（AAPL）首次考虑在印度封装iPhone芯片，升0.3%；博通（AVGO）跌2.15%；Netflix（NFLX）升1.68%。

地缘局势仍需关注

美国与乌克兰就防务达成协议，纽约期油曾跌穿每桶55美元，早段报55.9美元每桶。

CFRA：关注高质素增长公司

CFRA策略师预计2026年标普500指数目标7400点，称尽管经济及盈利预测乐观，但由于中期选举年波动可能较大，建议投资者保持投资但需谨慎，重点放在高质素增长公司。

针对AI泡沫的讨论，高盛资产管理公司公共科技投资和美国基本面股票业务联席主管Sung Cho最近表示，当前人工智能投资的绝大部分资金并非依赖于投机性债务，而是来自成熟科技巨头强劲且内部产生的现金流，这一区别对于理解人工智能市场的长期韧性至关重要。