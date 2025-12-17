Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股料迎「GPU第一股」 壁仞科技通过上市聆讯

股市
更新时间：16:56 2025-12-17 HKT
发布时间：16:56 2025-12-17 HKT

被视为港股「GPU第一股」的壁仞科技通过上市聆讯，中金公司、平安证券（香港）及中银国际为联合保荐人；早前市传公司集资规模约达3亿美元（约23.4亿港元）。

招股文件显示，壁仞科技开发通用图形处理器（GPGPU）芯片及基于GPGPU的智能计算解决方案，为人工智能（AI）提供所需的基础算力。通过整合自主研发的基于GPGPU的硬件及专有的BIRENSUPA软件平台，公司的解决方案支持从云端到边缘的广泛的AI模型训练与推理应用。

同时，公司基于GPGPU的解决方案在大语言模型（LLMs）的预训练、后训练及推理方面的强大性能与高效能，拥有高技术壁垒，使其在国内竞争中具有关键优势。公司的技术是支撑AI发展、推动通用人工智能（「AGI」）进步的重要基础设施，能够满足各行业日益增长的计算需求，从而助力生产力提升、创新与转型。

截至今年6月底止半年，收入录5,890.3万元（人民币，下同），按年上升49.89%；期内亏损16亿元，去年同期则亏损8.88亿元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
5小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
22小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
7小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
19小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
56分钟前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
9小时前
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
影视圈
5小时前