港股料迎「GPU第一股」 壁仞科技通过上市聆讯

被视为港股「GPU第一股」的壁仞科技通过上市聆讯，中金公司、平安证券（香港）及中银国际为联合保荐人；早前市传公司集资规模约达3亿美元（约23.4亿港元）。

招股文件显示，壁仞科技开发通用图形处理器（GPGPU）芯片及基于GPGPU的智能计算解决方案，为人工智能（AI）提供所需的基础算力。通过整合自主研发的基于GPGPU的硬件及专有的BIRENSUPA软件平台，公司的解决方案支持从云端到边缘的广泛的AI模型训练与推理应用。

同时，公司基于GPGPU的解决方案在大语言模型（LLMs）的预训练、后训练及推理方面的强大性能与高效能，拥有高技术壁垒，使其在国内竞争中具有关键优势。公司的技术是支撑AI发展、推动通用人工智能（「AGI」）进步的重要基础设施，能够满足各行业日益增长的计算需求，从而助力生产力提升、创新与转型。

截至今年6月底止半年，收入录5,890.3万元（人民币，下同），按年上升49.89%；期内亏损16亿元，去年同期则亏损8.88亿元。