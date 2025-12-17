港股料二万五有一定支持｜古天后

12月17日，天晴，日间干燥及温暖，日夜温差较大。美股隔晚个别发展，道指低开低走，盘中一度跌470点，收市跌幅收窄至302点或0.62%，报收48114；标指跌16点或0.24%，报收6800，已连跌3个交易日；纳指反弹54点或0.23%，报23111。Tesla股价收市倒升3.1%，今年以来累计上涨21%，市值升至1.63万亿美元，成为全球市值第七大上市公司；Alphabet收市回吐0.5%。强生（Johnson & Johnson）跌2.3%，为表现最差道指成份股；迪士尼升1%，为升幅最大道指成份股。

交易员押注美明年减息两次

美国公布11月份非农业职位增加6.4万个，较预期5万个多，期内失业率为4.6%，略高过预期嘅4.5%，并创下2021年以来新高。当局同时公布10月份非农业职位减少10.5万个，创2020年底以来最大跌幅，主要系政府职位大削16.2万个，呢段时间因为美国政府停摆无法采集数据，10月份失业率数字唔会再公布。

数据公布后，美国10年期债息反复曾升1.6个基点至4.197厘，对息口较敏感嘅2年期债息一度跌5.21个基点，至3.4494厘，交易员仍押注明年减息两次，多过联储局估计一次。白宫国家经济委员会主任Kevin Hassett向CNBC表示，美国私人职位处于稳健上升轨道，又指利率应取决于数据及事实。

美国银行12月份调查显示，受访基金经理对宏观经济乐观程度为2021年8月以来最高，57%预期出现软着陆，估计硬着陆嘅机率降至3%，为历来最低。与此同时，基金经理现金水平从上月3.7%降至3.3%纪录新低，股票及商品的持仓则升至2022年2月以来高位。

此外，69%受访者预期哈塞特获提名为下任联储局主席。美国财长贝森特于霍士财经访问中表示，本周将举行一至两场联储局主席人选面试，总统特朗普明年初公布结果。美汇指数一度跌0.45%，至97.87；日圆涨0.53%至154.4兑每美元。加密货币「一哥」比特币最多反弹3%，至87,988美元，留意BTC跌穿88,500至89,000支持，此水平有机会由前支持变成阻力。

提防日本央行周五议息影响

回说港股，恒生指数昨日低开低走，低开80点后跌势持续，盘中一度跌542点，低见25086，收市跌幅收窄至393点或1.53%，报收25235，成交额则2,015亿元，交投维持淡静。虽然大市由月初高位约26200水平跌至昨日低位接近25000水平，跌幅已逾千点，但跌市期间成交未有显著放大，反映沽压并不算严重，料于25000水平有一定支持。不过本周五日本央行议息，即使市场已预期日本将会加息，一旦加息幅度超市场预期，或引发日圆拆仓潮，拖累市场整体流动性，直接影响股市表现。

至于美国亦公布多项重要经济数据，如数据表现与市场预期有过大落差，将加剧美股波动，甚至加重投资者对美股科技股估值过高担忧，气氛或蔓延至港股，此情况下，25000水平有机会失守，则港股或需下试24800/24600水平寻找支持。

虽然不少投资者仍憧憬年底或有粉饰橱窗活动，但以现水平计算，港股已较年初累升逾两成，已无粉饰橱窗需要，不宜对此过份憧憬。不过短线港股有机会因超卖出现反弹，预期反弹阻力重重，短线反弹首个阻力为25300-25350；下一阻力为25500-25550、25650-25700及25850-26000阻力更大，而下方25000心理关口不容有失，失守下方支持为24800及24600。留意24600-25000为目前最重货牛证密集区，唔排除外围及A股稍见偏软，港股即随外围向下突围，顺手回收大量重牛。

古天后