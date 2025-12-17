港股窄幅上落 半日升55点 「ATM」齐向上 李宁急涨逾4%｜港股开市

恒指今早轻微高开8点后，窄幅上落，一度倒跌67点至25168点，最多则曾升112点至25347点，即高低位仅相差179点，截至中午则报25291点，升55点或0.22%，成交848亿元。科指方面，中午报5403点，仅升1点。

重磅蓝筹股中，「ATM」半日齐齐向上，但幅度不大，阿里（9988）升0.55%，美团（3690）及腾讯（700）则分别升1.2%及0.5%。不过，汇控（005）及小米（1810）逆市向下，分别跌0.3%及0.6%。

受惠重新与奥委会合作

单计股价变幅，李宁（2331）半日升4.4%，为表现最佳蓝筹，申洲国际（2313）、长建（1038）及电能（006）亦齐约2.2%。消息面上，上周四召开的中央经济工作会议，明确2026年经济工作重点任务为「坚持内需主导，建设强大国内市场」，被视为利好服装行业因素之一。

此外，招商证券发报告指出，李宁时隔20年重新获得奥委会合作权益，成为2025-2028年中国奥委会体育服装合作伙伴，赞助中国队领奖服，料有望带动其品牌影响力回升。

除了李宁之外，部份体育用品股亦见向好，其中裕元（551）半日升2.6%，特步（1368）及安踏（2020）亦分别升1.6%及1.5%。

—————

美国昨日公布非农就业报告，其中11月非农就业人数增加6.4万人，较预期的5万人为多，10月则减少10.5万人；不过，11月失业率升至4.6%，高于预期的4.5%，并创2021年以来新高。由于美国政府停摆导致无法追溯收集数据，美国劳工统计局未能公布10月失业率，9月失业率则为4.4%。

美股个别发展 油价跌近3%

另一方面，美国10月零售销售较9月持平，低于预期的0.1%增长。汽车及零件经销商销售下降1.6%；若扣除汽车和零部件，10月零售销售增长0.4%。若按年计，10月零售销售增长3.5%，低于此前的4.2%。

消息令联储局明年1月减息预期上升，美股三大指数周二则个别发展，道指收市跌302点或0.62%，报48114点；标指跌16点或0.24%，报6800点；纳指升54点或0.23%，报23111点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌0.34%至7556点。

此外，受供应过剩及俄乌可能达成和平协议影响，令国际油价周二跌近3%，其中纽约期油收市报每桶55.27美元，创近5年低位；伦敦布兰特期油报则收报每桶58.92美元。

港股方面，恒指今早轻微高开8点，报25243点。科网股普遍靠稳，阿里巴巴（9988）无起跌；腾讯（700）升0.08%；美团（3690）升0.1%；京东（9618）及小米（1810）则分别升0.5%及0.9%；惟百度（9888）则跌0.5%。

国际油价急跌，油股纷向下，中海油（883）跌1.2%、中石油（857）跌0.4%，中石化（386）亦跌0.23%。

迷策略进一步购买Solana

个股消息中，迷策略（2440）宣布昨日（16日）于公开市场加密货币交易平台进一步购买2,440个单位的Solana，总现金代价约240万元。截至昨日，集团已以总代价约1,490万元收购合共12,290个单位的Solana。该股开市报2.04元，无起跌。

HashKey公开发售超购逾392倍

新股方面，HashKey（3887）今日正式挂牌，该股公开发售部分录逾392倍超额认购，一手中签率10%，国际发售则超购逾4倍。该股开市报6.7元，升0.3%，险守招股价。

北水动向方面，昨日净买入港股8,210万元，小米（1810）、小鹏汽车（9868）及腾讯（700）分别获净买入6.33亿元、3.45亿元及1.98亿元；而阿里（9988）、中移动（941）及中芯（981）则分别遭净卖出6.32亿元、4.6亿元及4.6亿元。