恒指升233点 北水净入79亿创三周高 ATM升逾1%｜港股收市

美国11月非农数据虽优于预期，但失业率高于预期，市场对明年减息预期大致不变，亚洲股市回暖，在外围造好下港股止步两连跌。恒指周三表现反复靠稳，尤其是午后沪深股市拉升的支持下，恒指升幅进一步扩大，最终全日收报25468点，升233点，不过大市成交减少至1831亿元，不足两千亿，并为上周四以来最少，北水流入金额大增至79.09亿元，为上月25日以来最多，兼连续第三日流入。

恒指高开8点，早段一度倒跌最多67点，其后回稳并重拾升势，午后愈升愈有，最多升点，全日收报25468点，升233点。国指收报8843点，升85点；科指收报5457点，升55点。

沪深股市高收利好港股。上证指数升45点，收报3870点；深证成指升309点，收报13224点，重返13000关；创业板指数升104点，收报3175点。

重磅科技股造好撑大市，阿里巴巴(9988)走高1.3%，收报146元；腾讯(700)扬1.4%，收报605元；美团(3690)升1.8%，收报101.3 元；中芯国际（981）走高2%，收报64.75 元；小米（1810）涨0.8%，收报41.22 元。

内需股扬 泡泡玛特反弹3.4%

市场对内地刺激消费憧憬持续，内需消费股多数造好。泡泡玛特（9992）反弹3.4%，收报195.7元；农夫山泉（9633）涨2%，收报45.84元；招商证券发报告指出，李宁（2331）时隔20年重新获得奥委会合作权益，料有望带动其品牌影响力回升。李宁急升4.3%，收报19.07元；安踏（2020）亦升1.7%，收报83元。

苹果传扩大产品 蓝思升4.2%

外电消息报道，苹果公司计划扩大iPhone产品线，到2027年秋季或将推出7款全新iPhone机型。惟苹果概念股各自发展。瑞声（2018）跌1.1%，收报38.14元；比亚迪电子（285）升0.5%，收报33.04元；蓝思科技（6613）扬4.2%，收报25.92元；舜宇光学（2382）涨1.4%，收报66.55元。

内险股表现省镜中国人寿(2628)大升4.3%，收报28.56元，为表现最佳蓝筹股；平保(2318)升1.8%，收报 65.05 元；中国太平（966）弹高1.6%，收报18.81 元。

HashKey首挂跌0.2% 每手蚀4元

个股消息中，首挂新股HashKey（3887）收报6.67元，较招股价6.68元跌0.2%，不计手续费，一手蚀4元；AI算力需求驱动光纤光缆主业，长飞光纤光缆（6869）飙升21.2%，收报46.52元；曹操出行(2643)公布，合计19名公司管理层成员自愿承诺，直至2026年6月24日之期间内，限售所持股份，曹操出行回升0.7%，收报33.04元；迷策略（2440）公布，于公开市场加密货币交易平台进一步购买2,440个单位的Solana，总现金代价约240万元。该股升0.5%，收报2.05元。

分析料年底前25000至26300上落

Usmart盈立证券研究部执行董事黄德几表示，在经历两日回调后，港股于25000点水平有相当支持，因此港股周三出现技术性反弹。他续指，美国联储局减息消息落实，但香港最优惠利率并未跟随下调，导致港股与美股走势分化，加上港股年内累积涨幅较大，不少基金选择获利了结，特别是阿里巴巴、腾讯等权重股近日表现疲软，加上今年交易日所剩无几，不少资金无心恋战，料年底前恒指将维持于25000至26300点水平上落，反弹动力不会太大。

1215：恒指今早轻微高开8点后，窄幅上落，一度倒跌67点至25168点，最多则曾升112点至25347点，即高低位仅相差179点，截至中午则报25291点，升55点或0.22%，成交848亿元。科指方面，中午报5403点，仅升1点。

重磅蓝筹股中，「ATM」半日齐齐向上，但幅度不大，阿里（9988）升0.55%，美团（3690）及腾讯（700）则分别升1.2%及0.5%。不过，汇控（005）及小米（1810）逆市向下，分别跌0.3%及0.6%。

受惠重新与奥委会合作

单计股价变幅，李宁（2331）半日升4.4%，为表现最佳蓝筹，申洲国际（2313）、长建（1038）及电能（006）亦齐约2.2%。消息面上，上周四召开的中央经济工作会议，明确2026年经济工作重点任务为「坚持内需主导，建设强大国内市场」，被视为利好服装行业因素之一。

此外，招商证券发报告指出，李宁时隔20年重新获得奥委会合作权益，成为2025-2028年中国奥委会体育服装合作伙伴，赞助中国队领奖服，料有望带动其品牌影响力回升。

除了李宁之外，部份体育用品股亦见向好，其中裕元（551）半日升2.6%，特步（1368）及安踏（2020）亦分别升1.6%及1.5%。

0930：美国昨日公布非农就业报告，其中11月非农就业人数增加6.4万人，较预期的5万人为多，10月则减少10.5万人；不过，11月失业率升至4.6%，高于预期的4.5%，并创2021年以来新高。由于美国政府停摆导致无法追溯收集数据，美国劳工统计局未能公布10月失业率，9月失业率则为4.4%。

美股个别发展 油价跌近3%

另一方面，美国10月零售销售较9月持平，低于预期的0.1%增长。汽车及零件经销商销售下降1.6%；若扣除汽车和零部件，10月零售销售增长0.4%。若按年计，10月零售销售增长3.5%，低于此前的4.2%。

消息令联储局明年1月减息预期上升，美股三大指数周二则个别发展，道指收市跌302点或0.62%，报48114点；标指跌16点或0.24%，报6800点；纳指升54点或0.23%，报23111点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌0.34%至7556点。

此外，受供应过剩及俄乌可能达成和平协议影响，令国际油价周二跌近3%，其中纽约期油收市报每桶55.27美元，创近5年低位；伦敦布兰特期油报则收报每桶58.92美元。

港股方面，恒指今早轻微高开8点，报25243点。科网股普遍靠稳，阿里巴巴（9988）无起跌；腾讯（700）升0.08%；美团（3690）升0.1%；京东（9618）及小米（1810）则分别升0.5%及0.9%；惟百度（9888）则跌0.5%。

国际油价急跌，油股纷向下，中海油（883）跌1.2%、中石油（857）跌0.4%，中石化（386）亦跌0.23%。

迷策略进一步购买Solana

个股消息中，迷策略（2440）宣布昨日（16日）于公开市场加密货币交易平台进一步购买2,440个单位的Solana，总现金代价约240万元。截至昨日，集团已以总代价约1,490万元收购合共12,290个单位的Solana。该股开市报2.04元，无起跌。

HashKey公开发售超购逾392倍

新股方面，HashKey（3887）今日正式挂牌，该股公开发售部分录逾392倍超额认购，一手中签率10%，国际发售则超购逾4倍。该股开市报6.7元，升0.3%，险守招股价。

北水动向方面，昨日净买入港股8,210万元，小米（1810）、小鹏汽车（9868）及腾讯（700）分别获净买入6.33亿元、3.45亿元及1.98亿元；而阿里（9988）、中移动（941）及中芯（981）则分别遭净卖出6.32亿元、4.6亿元及4.6亿元。