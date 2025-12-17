Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

后市企稳靠乜？｜唐牛

股市
更新时间：08:54 2025-12-17 HKT
发布时间：08:54 2025-12-17 HKT

港股走势疲弱，昨日一度急挫逾500点，埋单仍跌近400点，险守25000点水平；科指更是由10月高位回调19%，快步入技术性熊市。

北水回归乃重要因素

究竟个市跌乜？有云美股AI板块急速调整，拖累在港上市的科技股同步挨沽；有云临近年尾，大户小户齐齐食糊，锁定利润；有云日本央行加息在即，拆仓潮一触即发，资金争相走避。

事实上，上述讲法全部有根有据，难以反驳，但要数最实际的，不得不提北水流入速度大减。数据显示，12月港股通净流入仅116亿元，较上月同期大减超过八成，承接力减低下，自然易跌难升。期望后市企稳，北水强势回归乃重要因素。

唐牛

本栏逢周一、三刊出

↓即睇减息部署↓

