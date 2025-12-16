Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

市场忧虑经济前景 美股早段受压

更新时间：22:47 2025-12-16 HKT
发布时间：22:47 2025-12-16 HKT

美国劳工统计局公布非农新增职位数据以及失业率之后，美股三大指数开盘轻微走低。截至16日晚间10时35分，道琼斯工业平均指数跌10点，报48402点；纳斯达克指数跌42点，报23016点；标准普尔500指数跌6点，报6811点。  

科技板块表现承压，七大巨头普跌：谷歌跌幅居前，达1.30%；特斯拉跌0.70%，Meta跌0.48%，微软跌0.41%，英伟达跌0.24%，苹果跌0.13%；仅亚马逊逆势微涨0.25%。  

市场对美联储货币政策调整预期随之变动，联邦基金利率期货市场显示，明年1月降息概率从数据公布前的22%升至31%，市场维持2026年两次降息预期，累计降息定价达58个基点。  

外汇市场方面，美元指数短线走低，跌破98关口，创10月6日以来新低，单日跌幅达0.37%。  

美国财长贝森特同时透露，预计2025年美国GDP增速将以3.5%收官；美联储主席人选及最高法院关税相关裁决，均将于明年1月初公布。

