GUM:估计11月强积金股票基金录得3.6亿元净流入

强积金顾问公司GUM公布，截至今年11月30日，强积金市场总资产上升0.3%，至1.54万亿元。市占率方面，宏利以27.8%的占有率续居首位，汇丰(18%)和永明(11%)仍旧分别位列第二和第三位。

GUM指出，强积金成员于11月基金转换较为淡静，整体气氛倾向观望，但略增持风险资产，估计股票基金录3.6亿元净流入，混合资产基金和固定收益基金分别有0.7亿元和2.8亿元的净转出。

混合资产基金合共约有9亿元净转出

11月资金净转出最多的前五个资产类别依序为「混合资产基金（80%至100%股票）」、「混合资产基金（60%至80%股票）」、「大中华股票基金」、「其他股票基金」和「保证基金」。当中混合资产基金（80-100%股票）及混合资产基金（60-80%股票）合共约有9亿元净转出。

同月资金净转入最多的前五个资产类别依序为「美国股票基金」、「预设投资策略(DIS)-核心累积基金 」、「预设投资策略-65岁后基金」、「日本股票基金」和「香港股票基金」。美国股票基金录得7.3亿元净流入，而两只DIS基金合计录得约9.8亿元净流入。