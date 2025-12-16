东亚银行料港经济复苏趋全面 明年恒指目标30800点

东亚银行发布2026年经济及投资展望，首席经济师卓亮强调香港经济复苏趋于全面，全年GDP增长预期2.5%至3%；投资策略师吴永强则上调恒生指数年底目标至30800点，潜在升幅超两成。



卓亮指出，香港经济复苏已覆盖多个领域，国际贸易展现强大韧性，2025年首10个月对所有主要出口市场均录得正增长，对美出口亦微升0.8%，出口市场多元化优势凸显。私人消费与零售销售改善尤为显著，零售销售自2025年5月起扭转跌势，私人消费从第二季开始恢复扩张，结束连续四个季度收缩态势，劳工市场失业率上升趋势将进一步纾缓。

利率环境是楼市关键驱动因素

楼市方面，卓亮强调利率环境是关键驱动因素。受美联储减息周期带动，香港拆息仍有下调空间，将持续为楼市提供支撑。2025年私人住宅售价已录得低单位数升幅，预计2026年将进一步实现高单位数增长，楼市回稳态势明确。吴永强补充，香港银行、地产收租、交通运输等板块将直接受惠于消费复苏与楼市回暖，成为恒指向上的重要动力。



吴永强表示，尽管2026年第一季内地经济数据或相对疲弱，短期可能影响中港股市情绪，但中长期政策红利将持续释放。中央经济工作会议定调「内循环」为八大工作之一，「反内卷」措施深化将改善中资企业盈利水平，加上「十五五」规划开局及两会前后政策落地，将有效提振市场信心。该行给予恒指2026年底目标30800点，对应未来12个月预测市盈率12.8倍，认为该估值处于合理区间。

内地经济增长有望维持5%左右

内地经济方面，卓亮预计2026年官方增长目标有望维持5%左右，货币政策保持温和宽松。支撑因素包括进出口与工业生产持续增长，2025年首11个月以人民币计价出口增长6.2%，商品贸易顺差达1.08万亿美元，全年有望接近1.2万亿美元。不过他提醒，房地产市场去库存进展仍需观察，经济复苏存在结构性不均衡问题。

联储局明年料减息3至4次

美国方面，卓亮预计美联储2026年将因劳工市场转弱及通胀趋稳，实施3至4次减息，累计幅度75至100个基点。目前美国失业率已从3.4%回升至4.4%，核心PCE通胀虽未达2%目标但趋于平稳，减息空间充足。美股方面，吴永强预计标普500指数年底升至7500点，AI板块虽有泡沫特征，但基本面优于2000年科网泡沫时期，建议聚焦芯片、云平台及AI应用细分领域。



债市方面，吴永强指全球处于高增长、低通胀格局，美联储预防性减息将推动美债收益率下行，高收益债仍处「甜蜜时刻」，亚洲投资级美元债与同级别美国债券利差达130个基点，性价比突出。



黄金方面，环球央行持续买金、债务问题与地缘风险等中长期支撑因素未变，该行建议投资者继续持有，短期需关注美联储减息节奏与黄金ETF需求带来的波动。