马斯克证实测试无人Robotaxi 投行料步关键发展期 最乐观明年升90%

股市
更新时间：12:06 2025-12-16 HKT
发布时间：12:06 2025-12-16 HKT

Tesla行政总裁马斯克证实，正在美国德克萨斯州奥斯汀测试车内无人的「无人驾驶的士」（Robotaxi），消息刺激Tesla（TSLA）周一逆市升3.6%至475.31美元，并逼近历史高位488.54美元。另一方面，美国投行Wedbush Securities董事总经理兼知名科技分析师Dan Ives表示，由于Tesla努力开发和推动AI项目，乐观情境下市值有望在2026年底冲上3万亿美元；该股最新市值为1.58亿美元，即潜在升幅近九成。

近日有一位社交媒体X的用户发布影片，显示了一辆Tesla的Robotaxi在美国德克萨斯州奥斯汀行驶，而且车内空无一人，其后有马斯克支持者转发影片及获马斯克回复证实，测试正在进行中及车内无人。Tesla人工智能软件副总裁Ashok Elluswamy亦表示，一切就此开始。

目前发展仍落后Waymo及百度

目前Tesla在自动驾驶市场仍落后于Alphabet旗下Waymo，在亚洲亦不及于百度（9888）旗下萝卜快跑。截至10月，Tesla在奥斯汀的Robotaxi车队由30或以下车辆组成。马斯克则曾指，公司计划在今年底将车队规模增至60辆。

至于Waymo在包括凤凰城、三藩市、洛杉矶、亚特兰大和奥斯汀在内的多个城市，合共营运约2,000辆Robotaxi的士。该公司近期在一份报告中称，每周付费乘车次数已超过45万次，几乎是4月的25万次两倍。

另一方面，Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，随着自动驾驶和机器人业务逐步迈向商业化，Tesla正进入一个关键发展期。他预计，Tesla市值到2026年将达到2万亿美元，乐观情境下甚至可能达到3万亿美元。他又重申，给予Tesla 「跑赢大市」 评级，并维持600美元的目标价。

