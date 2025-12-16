纳斯达克据报向美SEC交文件 延长交易时间至每日23小时

据路透报道，全球最大证券交易所之一的纳斯达克，计划向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，以推出近乎全天候的股票交易，当中股票和交易所交易产品（ETP）的交易时间，将从每日16小时延长至每日23小时，每周5天。

关键取决于系统升级

报道指出，纳斯达克向美国证交会提交的文件，标志着其正式迈出了实现全天候交易第一步。至于全天候交易能否顺利推出，关键取决于证券信息处理系统（Securities Information Processor，SIP）的升级，该系统负责展示美国各交易所最准确的股票报价。

目前，纳斯达克在交易日每天设有3个交易时段，分别为美东时间凌晨4点至9点30分的盘前交易时段、上午9点30分至下午4点的常规交易时段，以及下午4点至晚上8点的盘后交易时段。

休息一小时进行系统维护

实行新交易模式后，纳斯达克计划每天实施两个交易时段，日间交易时段从凌晨4点开始，至晚上8点结束，之后休息一小时进行系统维护、测试和交易清算，夜间交易时段从晚上9点开始，至隔日凌晨4点结束。

日间交易时段将继续包括盘前、常规和收市后时段交易，并保留上午9:30的开市钟和下午4点的收市钟。在夜间交易时段，所有晚上9点至午夜12点的交易，将计入次日交易。

根据新方案，交易周将于周日晚上9点开始，周五晚上8点后结束。