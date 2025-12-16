港股反复偏软 留意前底25100至25200不容有失｜古天后

12月16日，大致天晴，日间干燥。虽然华尔街几间大行都唱好美股，但偏偏隔晚美股先升后跌，道指周一高开136点后，最多反弹221点，其后一度倒跌174点，最终跌幅收窄至41点或0.09%，报48416；标指跌10点或0.16%，报6816；纳指亦由升转跌137点或0.59%，报23057。

美股大好友Oppenheimer重申增持

重磅股中，Tesla股价收市升3.6%，CEO马斯克（Elon Musk）证实，公司正在测试无人驾驶的士Robotaxi，车内无人负责监督。Nvidia股价升0.9%。不过，甲骨文（Oracle）及博通（Broadcom）股价自公布业绩后，股价持续走弱，隔晚分别再跌2.7%及5.6%。Netflix股价跌1.5%，联席CEO于周一致函员工，希望借此消除外界对收购华纳兄弟探索嘅疑虑，承诺收购后，华纳嘅电影仍然会喺戏院上映，亦唔会关闭片厂，强调交易是为咗提升增长及支持就业。

美股大好友、Oppenheimer资产管理策略员John Stoltzfus重申增持美股投资建议，相信美国经济及市场将引领全球经济达至某种新常态。佢预期明年美股升市更广泛，因为经济基本因素依然良好，将支持企业收入及盈利增长，而非科技行业增加科技投资，应有助提升效率及生产力，增强其吸引力。花旗亦加入唱好美股明年录得双位数升幅行列，该行策略员Scott Chronert料标指明年底将升至7700点，较上周五收市有近13%上升空间，主要受惠盈利理想，以及宽松货币政策预期。

美国10年期债息一度回落4.6基点，至4.149厘，对息口较敏感嘅2年期债息降3.8基点，至3.493厘。美汇指数曾跌0.26%至98.14，日本央行本周加息预期高涨，日圆升0.64%至154.84兑每美元。之前讲过，加密货币已进入有波幅、无升幅阶段，比特币跌穿88500支持后，更失守8.6万美元关，曾低见85380美元，跌幅达到5.1%。

日央行议息后 港股或有机会反弹

昨日港股低开258点，其后跌势持续，午后一度跌367点，恒生指数低见25609；收市跌347点，报收25628，成交额2,042亿元。科技股成跌市元凶，阿里巴巴（9988）跌3.5%，腾讯（700）跌2.1%；美团（3690）跟京东（9618）跌逾1%；百度（9888）跌幅更超过半成。隔晚夜期及ADR进一步走软，今早黑期已跌穿25600水平，料今早大市继续低开。

年结将至，投资者买货意欲低迷，本周几间央行议息，在此之前，资金倾向按兵不动，目前技术走势偏淡，昨日再度失守全部移动平均线，今日大市低开后，有机会进一步向25400-25450寻找支持，如失守此大型成交密集区，大市甚至将再一次向前低位约25150-25250寻找支持，料此水平有不俗支持力度。

本周日央行议息后，则有机会反弹，短线大市仍处于上落市格局，移动区间仍为25100-26200左右，除非有特别利淡或利好消息，否则暂难走出此区间。留意前底25100-25200不容有失，此区已试两次，如失守此双底，有机会向下突破，向下考验24800/24500支持。

古天后