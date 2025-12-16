恒指创逾三周低位 科网股愈跌愈有 分析：部分基金提早将日圆套息交易拆仓｜港股开市

日本金融决策会议召开在即，加息行动或进入最后协调阶段，日圆汇率走强，但市场对日本加息行动或仍存戒心，加上市场观望美国即将出炉的最新非农数据，亚洲股市周二迎来「小股灾」，其中日股再跌1.6%或784点收市，而港股亦承接弱势而全日低迷。恒指收报25235点，跌393点或1.5%，失守25500点，兼再创逾三周来低位。恒指连跌两日，累跌741点。大市成交2,015亿元，北水流入金额缩减至8,300万元，但连续两日流入。

阿里挫3% 商汤跌逾6%

恒指低开81点，其后在科网股愈跌愈有，最多跌542点，尾市跌幅略喘定兼收复部分失地，最终全日收报25235点，跌393点。国指收报8757点，跌159点。科指收报5402点，跌95点。

美股隔晚AI基建相关股未止跌，港股AI相关股续弱。科网股中，阿里巴巴（9988）挫3%，收报144.2 元；快手（1024）走低0.5%，收报64.1元；商汤（020）泻6.1%，收报2元；芯片股中芯国际（981）跌1.9%，收报63.45元；华虹半导体（1347）下降1.5%，收报66.3元。

黄金及比特币相关股挨沽

黄金股跟随国际金价回落。紫金矿业（2899）下滑4.4%，收报32.94元；紫金黄金国际（2259）大跌6%，收报148.9元；招金矿业（1818）跌3.8%，收报28.82元；山东黄金（1787）下降3.4%，收报33.26元。

比特币一度跌穿8.6万美元关口。虚币概念股沽压大，博雅互动（434）挫3.9%，收报3.43元；新火科技（1611）跌3%，收报2.88元；OSL（863）跌1.5%，收报17.72元。

内地住建部表示，给予市政府房地产市场调控自主权，因地制宜调整房地产优化政策。惟消息未能提振内房板块。龙湖（960）跌2.3%，收报9.08 元；华润置地（1109）跌2.3%，收报27.3元；中海外（688）走低2.4%，收报12.2元；不过据报万科（2202）拟向债权人提出支付6,000万人币到期债息，以寻求将本金偿付推迟一年，万科反弹2.9%，收报3.59元。

果下科技首挂 大升118%

个股方面，果下科技（2655）首日挂牌，收报43.8元，较招股价20.1元大升118%，不计手续费，一手账面赚2370元；海吉亚医疗（6078）拟斥资不少于3亿元回购股份，股价逆市升3.3%，收报12.01元。此外，复星医药（2196）拟收购具争议的药物开发商绿谷医药，早前有外电报道指绿谷医药旗下治疗阿尔茨海默病药物注册证书已到期；复星医药走低5.8%，收报21.06元。

宏高证券投资经理梁杰文表示 ，内地最新经济数据欠佳，万科、雅居乐等房企的负面消息又拖累整体行业复苏，加上假期临近，低位缺乏资金承接，同时日本加息行动将至，部分基金提早将日圆套息交易拆仓，在多个负面消息影响下，港股连跌两日。

他续指，去年日圆拆仓潮引发的股灾情况值得参考，但今次日本加息未至于会再触发股灾，主要由于港股成交今年夸张，走出去年投资气氛低迷的状况，但料恒指短期内难以突破，将在25000至27000点区间上落。

恒指今早低开80点后，越跌越有，中午亦以接近半日最低位（25117）收市，报25138点，跌490点或1.91%，成交1,071亿元；科指方面，中午收报5366点，跌132点或2.41%。

89只蓝筹股中 只有4只上升

89只蓝筹股中，只有4只上升，且升幅均不足1%，并有1只无起跌，其余全部「见红」。重磅股中，阿里（9988）半日跌3.6%，小米（1810）及友邦（1299）分别跌3%及2.2%，为拖累恒指最多股份。

单计股价变幅，中国宏桥（1378）更急跌5.8%，为表现最差蓝筹股，而紫金（2899）、石药（1093）及信义光能（968）亦跌4%或以上，国寿（2628）亦跌3.9%。

消息面上，美国白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）接任联储局主席机会减，连带减息前景不明朗，加上昨日内地公布「三头马车」数据差过市场预期，以及年尾投资者「收炉」意欲较高，均令港股呈现弱势。

除了中国宏桥及紫金外，有色金属板块亦为半日跌市重灾区之一，其中灵宝黄金（3330）跌逾6%、山东黄金（1787）跌5.1%，中国铝业（2600）亦跌4.9%。事实上，摩通一份报告指出，由于黄金和白银在彭博商品指数（BCOM）权重已严重超标，在明年1月的指数再平衡期间或将迎来大量「技术性沽盘」，期货沽盘规模料分别占白银和黄金总持仓量的9%和3%。

市场观望美国周二公布早前因政府停摆而推迟公布的非农就业报告，加上被视为倾向大幅减息的代表、美国白宫国家经济委员会主任哈塞特，据报因与美国总统特朗普关系过于密切，遭特朗普身边具影响力人士抵制，令其接任联储局主席的胜算减少。

比特币失守8.6万美元

美国减息预期降温下，美股三大指数周一反弹乏力，道指收市报48416点，跌41点或0.09%；标指报6816点，跌10点或0.16%；纳指报23057点，跌137点或0.59%。至于反映中概股走势的金龙指数，更跌2.17%至7582点。

另一方面，比特币持续弱势，最新失守8.6万美元，暂报85,944美元。多只加密货币相关股周一向下，其中CleanSpark（CLSK）跌逾15%、Bitmine Immersion Technologies（BMNR）及IREN Ltd（IREN）亦齐跌逾11%，而Strategy（MSTR）则跌逾8%。

恒指月底前料波幅狭窄

港股方面，恒指今早低开80点，报25547点。光大证券国际策略师伍礼贤表示，年底市场交投趋淡，港股短期缺乏向上动力，预计月底前港股波幅狭窄，将在25000点至26000点区间上落。

市场继续忧虑AI股前景，科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.1%；腾讯（700）跌0.08%；美团（3690）跌0.7%；京东（9618）及小米（1810）则分别跌0.3%及1.3%；百度（9888）则跌1.5%。

亿华通拟折让15%配股

个股消息中，中伟新材（2579）获调入港股通标的证券名单，该股开市报26.5元，升0.23%。此外，亿华通（2402） 拟配售888万股新H股，集资约2亿元，相当于经扩大已发行股本总数的3.7%，每股配售价22.68元，较上日收市价26.68元折让15%。该股开市报26.04元，升2.4%。

果下科技公开发售超购近1890倍

新股消息方面，新股果下科技（2655）今日正式挂牌，该股公开发售录得近1,890倍超额认购，一手中签率10%，国际发售则超购逾2倍。该股开市报38元，升89%。

北水动向方面，昨日净买入港股36.54亿元，小米（1810）、中国平安（2318）及美团（3690）分别获净买入13.82亿元、11.9亿元及5.48亿元；而腾讯（700）、华虹半导体（1347）及中移动（941）则分别遭净卖出7.74亿元、5.55亿元及5.5亿元。