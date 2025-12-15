Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观望周二非农就业数据 美股开市企稳 花旗：AI仍是核心主题

更新时间：22:48 2025-12-15 HKT
发布时间：22:48 2025-12-15 HKT

美国总统特朗普上周末公开表示，前联储局理事凯文·沃什成为下任主席提名首选，沃什在面试中直言「必须降息」，此番言论强化市场对宽松政策的预期。截至15日晚10时40分，道指升近200点报48650点，纳指升113点报23301点，标普500指数升25点报6852点。

花旗银行最新预测将标普500指数2026年目标定为7700点，强调人工智能（AI）仍是核心主题。该行指出，牛市情景下标指或上试8300点，熊市情景下可能回落至5700点水平。
  
市场将密切关注周二公布的美国非农就业数据及周四的通胀报告，以推测联储局明年降息路径。目前普遍预期11月非农就业人数增加5万，失业率升至4.5%。摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊表示，市场已进入「好消息是坏消息、坏消息是好消息」阶段，劳动力市场温和走弱可能被解读为利好因素。

现货黄金日内最高触及每盎司4350美元，距历史高位仅差31美元；现货白银涨逾3%，一度突破64美元关口。铂金、钯金及伦敦铜等金属价格同步上扬，板块表现活跃。

美国扫地机械人始祖iRobot（IRBT）宣布申请破产保护，将由主要制造商深圳杉川机器人公司收购私有化。消息拖累其股价盘前暴跌82%，低见0.77美元。

