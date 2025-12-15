Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

再多3只新股招股 9股同日大混战 轻松健康入场费4582元 诺比侃为AI+供电检测系统提供商

股市
更新时间：11:12 2025-12-15 HKT
发布时间：11:12 2025-12-15 HKT

港股今日再有3只新股招股，连同已在招股的6只股份，即市场正上演一场9只新股大混战。其中今日（15日）起招股的分别有中国健康及保险相关解决方案商轻松健康（2661）、中国AI+供电检测监测系统提供商诺比侃（2635）及生物科技公司翰思艾泰（3378），3者均是本周四（18日）截至认购，并预期于12月23日正式挂牌。

轻松健康提供健康解决方案

轻松健康拟发行2,654万股，一成香港公开发售，招股价22.68元，集资约6亿元，每手200股，入场费4,581.75元，中金公司及招商证券国际为联席保荐人。该股引入澳琴合鸣为基石投资者，总投资额1亿元人民币。

集团致力于通过一套易用、精准且可负担的健康解决方案，为有需要的企业及个人客户提供保障和支持。根据沙利文报告资料，按2024年收入计，集团于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在中国数字健康服务市场则排名第7位。

有关服务涵盖透过健康相关科普文章与视频进行数字营销、数字医学研究辅助、包含各种自营及外包服务的综合健康服务套餐，以及支援早期疾病筛查的推广及咨询服务。此外，集团亦通过其互联网保险平台保险相关服务项下的保险经纪服务，为用户提供方便获取保各种健康保险产品的机会。除了促进保险公司合作伙伴保险产品的销售外，亦提供保险技术服务，帮助其提高运营效率和风险管理能力。

业绩方面，去年持续经营业务收入9.45亿元（人民币，下同），按年升93%；期内盈利录1,039.8万元，按年大减86%。以今年首6个月计，持续经营业务收入6.56亿元，按年升85%，期内盈利8,604.5万元，按年升4.38倍。

至于是次所得款项净额用途，约40%用于提升品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作；约20%用于医学研究和真实世界研究；约20%用于提升在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务；约10%用于拓展至更多地区及海外市场；以及约10%用于营运资金及其他一般公司用途。

诺比侃入场费5353元

诺比侃拟发行378.66万股H股，一成香港公开发售，招股价80元至106元，集资最多约4亿元，每手50股，入场费5,353.45元，中金公司为独家保荐人。该股未有引入基石投资者。

集团主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决方案，并主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途。根据灼识咨询，基于2024年集团轨道交通领域与供电相关的收入，为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9%。

招股书指出，集团拥有3条针对垂直行业的业务线，其中交通解决方案业务涵盖轨道交通、城市交通及机场；能源解决方案业务涵盖电力及化工；城市治理解决方案业务则主要涵盖园区、校园、应急及社区管理等应用场景。于往绩记录期间，收入来自轨道交通、电力及城市治理业务。

业绩方面，去年收入录4.03亿元（人民币，下同），按年升11%；期内利润录1.15亿元，按年升30%。以今年首6个月计，收入录2.32亿元，按年升25%，期内利润录4,008.1万元，按年跌21%。

是次所得款项净额约40%用于核心技术的继续研究，以巩固技术能力及产品及服务功能的基础；约40%建设研发技术中心和新总部；约10%寻求潜在的战略投资及收购机会；以及约10%用作营运资金及一般公司用途。

翰思艾泰引入7名基石投资者

翰思艾泰拟发行1,832.1万股H股，一成香港公开发售，招股价28至32元，集资最多5.86亿元，每手100股，入场费3,232.27元，工银国际为独家保荐人。

该股引入富德资源、Sage Partners Master Fund、国泰君安证券投资（香港）（有关鲲洋场外掉期）、TFI Investment Fund SPC、Main Source Capital Limited、YStem Capital及春雷资本合共7名基石投资者，总投资额为9,337万港元。

集团拥有结构生物学、转化医学及临床开发方面自主专业技术及经验。自2016年起，开发了产品管线，包括1款核心产品及9款其他管线的候选产品，即3款针对肿瘤学的临床阶段候选药物，包括核心产品HX009及主要产品HX301及HX044；及7款临床前阶段候选药物，包括针对自身免疫和肿瘤市场的抗体偶联药物、双特异性抗体及单克隆抗体。

业绩方面，去年收入录768.1万元（人民币，下同），按年升15%；亏损1.17亿元，按年扩大38%。以今年首8个月计，收入录262.6万元，按年减少79%；亏损8,786.1万元，按年扩大82%。

是次所得款项净额约35%用于核心产品（即HX009）的研发；约33%用于主要产品（即HX301及HX044）的研发；约17%用于其他重要产品的研发；约5%用于为商业化或业务发展活动提供资金；以及约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
 

