港股中线整固 暂维持上落市｜古天后

股市
更新时间：09:30 2025-12-15 HKT
发布时间：09:30 2025-12-15 HKT

12月15日，部份时间有阳光及干燥，早上清凉。上周联储局除公布减息0.25厘外，决定开始购买约400亿美元短期债券，藉住宽松流动性来抵消预料到明年4月将大幅抽升嘅「非储备负债」，之后则视乎情况考虑削减每月购债额。市场认为系放鸽，议息后连升两日，但上周五三大指数则见回调，拖累港股于夜期时段走软。

美股目前高处未算高

标指跟道指又再逼近历史高位，估值确实唔系便宜，但只要资金仍愿意入市，即使估值已相对昂贵，也无阻美股牛市延续。加上市盈率仅属量度股市价值其中一种工具，企业盈利预测有机会被低估，今年7月标指预测盈利为按年增长8.5%，实际增长幅度却达13.5%。假设较多数企业成绩表继续高于预期，甚至更加理想，大市市盈率亦可以保持高企。

另一方面，摩根士丹利美股策略师Andrew Pauker提到，标指「盈利修正宽度」（Earnings revisions breadth）自4月负25%谷底反弹，目前回升至正15%左右。Pauker认为，呢个情况通常为新一个周期萌芽阶段，先会出现如此强劲表现，同样系商业信心改善明确讯号。换句话说，「盈利宽度」踏入新上升期，美股目前高处未算高。

恒指企稳25900才有条件向上

至于上周港股表现反复，虽然上周五恒指重返20日线收市，为11月18日以嚟首次重返20日线收市；但至夜期时段，又随美股走软回落，夜期低水逾200点，而今早黑期亦于25800水平之下徘徊，料今日大市低开，能否重返20日线及100日线之上仍有待观察。目前10日线、20日线及100日线约汇聚于25800-25850之间，本周恒指需企稳25900水平，方有条件再向上挑战26000心理关口，若重返50日线企稳，才能确定扭转弱势。

除了50日线料有阻力之外，下一阻力为已下移之日线保力加通道顶部约26350。由于已接近年结，港股暂时处于中线整固格局，除非有更大催化剂刺激方有突破机会，否则维持上落市格局，而下方首个支持为25600，下一支持为25400，而25200-25300，即日线保力加底部料有不俗支持。

古天后

↓即睇减息部署↓

