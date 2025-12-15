汇丰每股155元私有化恒生 明年1月8日表决

汇丰控股（005）宣布，就以协议安排方式将恒生银行（011）私有化之建议，正式寄发计划文件。每股计划股份的计划对价为155元，较恒生截至10月8日（即建议联合公告前之最后交易日）的30个交易日于联交所所报的平均收市价每股116.49元，溢价约33.1%，亦较该日收市价每股119元溢价约30.3%。

汇控表示，计划文件载有召开恒生银行法院会议及股东大会的通知，法院会议及股东大会将于2026年1月8日上午10时30分，在湾仔坚尼地道15号合和酒店16楼合和大礼堂，以及透过法院会议网上平台举行。两项会议的表决结果将于同日公布。

艾桥智：创造更紧密协同效应

汇丰集团行政总裁艾桥智就计划文件发布表示，「欣然获得恒生银行独立董事委员会及其独立财务顾问重要的推荐」，并指该行一直相当熟悉香港市场，私有化建议是基于对这个市场的深入了解所作出的增长投资。该行深信，这是一个极具吸引力的机会，可创造更紧密的协同效应，同时尊重恒生银行的深厚传统及市场定位。该行将进一步投资于自身的相对优势，迅速而灵活地回应市场和客户需求，并把握未来在香港丰富的增长机遇。

此外，独立财务顾问审阅计划文件后，认为此建议及计划对守则无利害关系股东而言，属公平合理。独立财务顾问已建议独立董事委员会作出推荐，而独立财务顾问本身亦推荐该等股东投票赞成批准计划的相关决议案。

恒生料明年1月27日退市

恒生银行独立董事委员会认同独立财务顾问的意见，因此推荐该等股东于即将召开的法院会议及股东大会上，投票赞成批准计划的相关决议案。恒生银行股东应详阅恒生银行独立财务顾问函件以及计划文件的完整内容。

在获得恒生银行股东批准，并得到香港高等法院的认可后，建议预期将于2026年1月26日生效。随后，恒生银行股份将于2026年1月27日正从香港联合交易所撤销上市地位，并于同日完成交易。