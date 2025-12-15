Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰每股155元私有化恒生 明年1月8日表决

股市
更新时间：09:01 2025-12-15 HKT
发布时间：09:01 2025-12-15 HKT

汇丰控股（005）宣布，就以协议安排方式将恒生银行（011）私有化之建议，正式寄发计划文件。每股计划股份的计划对价为155元，较恒生截至10月8日（即建议联合公告前之最后交易日）的30个交易日于联交所所报的平均收市价每股116.49元，溢价约33.1%，亦较该日收市价每股119元溢价约30.3%。

汇控表示，计划文件载有召开恒生银行法院会议及股东大会的通知，法院会议及股东大会将于2026年1月8日上午10时30分，在湾仔坚尼地道15号合和酒店16楼合和大礼堂，以及透过法院会议网上平台举行。两项会议的表决结果将于同日公布。

艾桥智：创造更紧密协同效应

汇丰集团行政总裁艾桥智就计划文件发布表示，「欣然获得恒生银行独立董事委员会及其独立财务顾问重要的推荐」，并指该行一直相当熟悉香港市场，私有化建议是基于对这个市场的深入了解所作出的增长投资。该行深信，这是一个极具吸引力的机会，可创造更紧密的协同效应，同时尊重恒生银行的深厚传统及市场定位。该行将进一步投资于自身的相对优势，迅速而灵活地回应市场和客户需求，并把握未来在香港丰富的增长机遇。

此外，独立财务顾问审阅计划文件后，认为此建议及计划对守则无利害关系股东而言，属公平合理。独立财务顾问已建议独立董事委员会作出推荐，而独立财务顾问本身亦推荐该等股东投票赞成批准计划的相关决议案。

恒生料明年1月27日退市

恒生银行独立董事委员会认同独立财务顾问的意见，因此推荐该等股东于即将召开的法院会议及股东大会上，投票赞成批准计划的相关决议案。恒生银行股东应详阅恒生银行独立财务顾问函件以及计划文件的完整内容。

在获得恒生银行股东批准，并得到香港高等法院的认可后，建议预期将于2026年1月26日生效。随后，恒生银行股份将于2026年1月27日正从香港联合交易所撤销上市地位，并于同日完成交易。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
17小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
11小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
15小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
2小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
14小时前
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
4小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
5小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
19小时前
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
影视圈
18小时前