机器人转强 优必选可吼｜唐牛

今年差不多近尾声，港股走势亦如预期差不多，继续炒上落格局，低位有承接，高位有沽压，成交减弱。唯一估唔到嘅系金价，以为会在上周储局议息前冲顶，岂料在议息后才发力，与历史高位近在咫尺，且看今次有冇机会开香槟庆祝。

突破高位可挑战140元

近期机械人板块有转强迹象，优必选（9880）上周五升3%，收报115.1元，一旦突破日前高位116.8元，有权挑战130至140元区间水平，用108元作止蚀位部署，有一定值博率。

消息层面上，上周在官方微信表示，与内地龙头AI大模型公司签订销售合同，将向对方提供以Walker S2为主的工业人形机械人，合同金额逾5,000万元人民币，计划今年内完成交付。

唐牛

本栏逢周一、三刊出