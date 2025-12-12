减息预期持续 道指早段再破顶 地缘政治局势升温 金价重返4300美元

市场押注美国联储局政策会更宽松，美股早段各自发展，道指升近百点，再破顶；而纳指则跌超过百点。美国晶片厂商博通(Broadcom)第四财季业绩胜预期， 但市场对AI的担忧仍在，博通早段跌近8%。另外，美国和委内瑞拉局势升级，国际金价重新站上4300美元。

截至昨晚10时40分，道指延续强势升82点，报48786点，在创历史新高；纳指则跌59点，报23534点；标指亦跌3点，报6897点。

美股指数各自发展 博通跌近8%

博通早段最新报375.81美元，跌7.8%。高盛分析师James Schneider在最新发布的报告中指出，尽管博通最新业绩强劲且第一季度展望乐观，但管理层并未更新或上调其此前发布的2026财年全年AI营收增长指引，缺乏正式的全年指引上调可能会被视为一种遗憾，从而导致股价在短期内出现回落。

地缘局势升温 现货金和期金重返4300美元

美国总统特朗普表示，很快就会对委内瑞拉发动地面攻势，地缘政治局势升温，国际金价重拾升势。现货金价最新报4338美元，升1.4%；期货金报4371美元，升1.4%。

施罗德投资：美国经济的增长前景仍然稳健

施罗德投资表示，美国经济的增长前景仍然稳健，联储局的减息决定亦可能利好投资市场，因为历史证明，减息若发生于经济增长期（而非经济衰退期），对股市的影响通常是正面的。施罗德投资还指出，正如以往，投资者若专注于公司基本面，而非试图预测短期趋势的影响，可能更能获得理想回报