亚洲最强露露柠檬？｜阮子曦

今篇文章小弟想同大家探讨一下刚刚发布业绩的露露柠檬（LULU)最近的业务发展，尤记得个多月前，笔者在此专栏有提及一篇关于公司前创办人的控诉报道，究竟现时的情况进展成怎么样？简单而言，市场对是次业绩的表现相当受落，特别是海外以及中国市场明显复苏，业绩表现亦优于市场预期，令股价从低位慢慢反弹。

LULU股价年初至今腰斩

但面对过往一年公司业绩每况愈下的情况以及董事局的压力，公司已宣布执行官Calvin McDonald 将于明年1月后离任，事实上，LULU股价年初至今已录得腰斩的情况（-51.1%），管理层一次又一次调低全年的业绩预测，不禁令市场怀疑品牌的定位，难以抵御环球消费降级，以及来自新进品牌ALO Yoga以及 Vuori等竞争。

兵来将挡，面对日渐剧烈的竞争环境，管理层亦尝试从两方面着手，一方面露露柠檬的分店网络扩大在亚洲市场的覆盖，最新业绩亦显示洲区域的同店销售增长获得高达18%，整体销售更增长33%。此外，管理层亦从产品范畴着手，从过往专注运动专业的瑜伽服装，相继推出运动鞋，运动服装甚至休闲服装，尝试从多元化的产品种类渗透市场份额，从刚刚发布的业绩显示这些措施是起了初步的作用，纾缓了公司整体销售增长压力。

但是笔者所担心的是，露露柠檬药，想回到以往高增长的时代，即所谓大家印象中「全球最强瑜伽服」的品牌定位，现时有两大难题并不是公司能够完全控制的，一是特朗普的关税或多或少一定会影响公司的盈利状况，另一问题则是公司主要的营运收入是赖以于美国单一市场，疲弱的消费环境迫令公司加大折扣以维持库存健康的状况，影响营收及盈利能力。

分析营运动力需潮流触觉

笔者过往一向强调这些品牌运动服的股价走势以及营运趋势，大家需要有一些对潮流的触觉，用以去分析品牌的营运动力 (Brand Momentum)，以品牌形象而言，先前首席设计师离开，以及前创办人的控诉，LULU现时的品牌情况必定处于一个低谷的状态，今次业绩虽然给予市场有一点惊喜，但是距离大家投资者投以信心的一票，似乎仍有点距离，不需心急「捞底」。

阮子曦