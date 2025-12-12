汇丰飙近3%破顶 市值突破2万亿 专家：基本面稳健支撑股价 惟再升水位有限

汇丰控股（005）持续强势，股价今（12日）一度高见117.5元，再创新高，市值突破2万亿港元；中午收报117.1元，升2.7%。有专家认为，汇丰基本面稳健支撑股价表现，惟再向上爆发「水位」有限，追货或加注要衡量自身仓位及风险情况。

莫灏楠：减息影响已在股价反映

汇丰股价屡创新高，是否纯粹受惠减息憧憬？独立股评人莫灏楠分析指，减息对净息差（NIM）的影响其实大部分已在股价中反映，影响相对有限。他指出，目前支撑汇丰股价的主因是基本面稳健，其中香港商业房地产的风险基本上已全部浮现，意味著坏账情况受控。此外，汇丰的存款及财富管理收入维持稳定增长，因此基本面亦为股价提供支撑。

伍礼贤：环球股市带动资本市场表现

光大证券国际证券策略师伍礼贤指出，汇丰股价再度破顶，并非受惠于减息，相反减息对银行的净利息收入未必是好事。他认为，推动汇丰及渣打等大型银行股向上的真正引擎，是环球股市畅旺带动了资本市场表现，令银行的财富管理及证券经纪佣金等「非利息收入」显著增长，这才是近期业绩的关键动力。

汇丰今（12日）早一度高见117.5元再破顶。

有货者可续持有 加注衡量仓位风险

对于现价应否追入，莫灏楠认为汇丰走势跟随大市，虽然银行股再向上的爆发空间（水位）有限，但胜在防守力够强，因此不反对投资者买入。至于有货的投资者，他建议肯定可以继续持有；若有意加注，则需自行衡量现金水平及仓位风险。

伍礼贤亦同样建议有货投资者可继续持有。至于没有货的投资者，他建议采取「大涨小回」策略，不宜在高位急追，应趁股价出现较明显回落时才吸纳。他补充，只要环球市场气氛未有逆转，汇丰仍值得留意。

在板块部署上，莫灏楠直言国际银行股的前景会优于本地银行股。他解释，国际银行业务相对分散，且欧洲及东南亚银行业发展情况不错；相反，本地银行股较容易受到内房危机及香港商业房地产问题拖累，表现或较为逊色。

伍礼贤则持相反看法。他分析指，随著港股好转，有助带动本地银行的非利息业务，加上本地楼价有站稳势头，有利改善资产质素。在一众本地银行中，他较看好中银香港（2388），认为其不良贷款比率在同业中相对偏低，资产质素较优。

专家认为，本地银行股较容易受香港商业房地产问题拖累，表现或较为逊色。

美银看好亚洲财管 「买入」评级

大行近期均看好汇丰，美银日前将汇丰的评级由「中性」上调至「买入」，将伦敦上市股份目标价由1,160便士上调12.1%至1,300便士，以反映每股盈利预测提升。

美银预期，汇丰明年香港存款及亚洲财富管理领域将显著增长，因其具备显著竞争优势及管理层已承诺投入更多资金，预期资源配置增加将加强竞争优势，可提升市场份额。该行对汇丰于2026年及2027年的每股盈利（EPS）预测较市场共识高约7至9%，主要来自更高的收入以及更多的股票回购，又预期自明年第二季起，回购速度将恢复至每季20亿至30亿美元的水平。

摩通：上望138元 维持正面展望

摩根大通上周亦重申，对汇丰正面展望，理由是财富增长强劲，相信与恒生银行（011）有潜在的协同效应；香港及英国市场的经营环境正在改善；以及香港商业地产状况略有改善。摩通当时将目标价由132元升至138元，并给予「增持」评级。

汇丰控股行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）日前接受外媒访问表示，对汇丰的简化工作还未达到终点，目标令汇丰成为一家更简洁、更高效的银行。他又表示，致力于将人工智能整合到汇丰的营运中，强调如果不学会拥抱AI就会被淘汰。

