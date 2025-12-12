4新股同步招股 华芢生物聚焦伤口愈合药物 《印象大红袍》由张艺谋打造

华芢生物-B：聚焦伤口愈合PDGF药物

药品公司华芢生物-B（2396）由今（12日）起至下周三（17日）招股，拟发行约1764.88万股H股，招股价介乎38.2至51元，集资最多7.09亿元，以每手200股计，一手入场费为10302.88元，将于12月22日正式挂牌，中信证券及华泰金融为联席保荐人。

华芢生物致力于开发各类疗法， 重点是针对有医疗需求及市场机会的适应症开发蛋白质药物。主攻方向是发现、 开发和商业化伤口愈合的疗法，目前为血小板衍生生长因子（「PDGF」）药物。公司管线包含两款核心产品，分别是用于治疗深二度烧烫伤的Pro-101-1及用于治疗糖尿病足溃疡（「糖足」）的 Pro-101-2。另外，亦有八款其他候选产品。

业绩方面，截止今年9月底，华芢生物并无盈利，且已产生约1.3亿元净亏损。

至于是次集资所得款项净额用途，约61.8%用于资助核心产品Pro 101-1及Pro-101-2的持续临床开发及商业化；约18.8%将用于通过购买与研发及质量控制活动相关的专业设备及仪器来提升研发能力；约6.3%将用于支付核心产品以外的PDGF产品用于治疗其他适应症（如新鲜创面、压疮及放射性溃疡）的持续临床前研发的第三方服务费、研发人员费用及原材料成本；约3.1%将用于支付Mes-201、Oli-101及Oli 201临床前研发活动的第三方服务费、研发人员费用及原材料成本；约10.0%用作营运资金及一般公司用途。

印象大红袍：内地文旅演出排名第八

文旅演出公司印象大红袍（2695）由今日（12日）起至下周三（17日）招股，拟发行3610万股H股，招股价介乎3.47元至4.1元，集资最多约1.48亿元，以每手1000股计，一手入场费为4141.35元，预期于12月22日正式挂牌，兴证国际及铠盛资本为保荐人。

印象大红袍主要经营三个业务分部，包括标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出，由张艺谋、王潮歌和樊跃联手打造、印象文旅小镇业务及茶汤酒店业务。按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八。

业绩方面，截至2025年6月30日止六个月，收入录得0.56亿人民币；净利润为677.5万元人民币。

至于是次集资所得款项净额用途，约28.6%将用于创新印象文旅小镇；约23%用于2027年升级标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出；20%用于取得另一个文化旅游演出项目；11%用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作；7.4%用于升级票务管理系统及其他软件；余下10%将于2027年用作营运资金和其他一般企业用途。

明基医院：华东最大民营综合医院集团

内地民营医院明基医院（2581）由今（12日）起至下周三（17日）招股，拟全球发售6700万股H股，其中一成作香港公开发售。招股价介乎9.34元至11.68元，集资最多约6.26亿元，以每手500股计，一手入场费为5898.9元，预计于12月22日正式挂牌，中金及花旗为联席保荐人。

明基医院借鉴台湾医院运营管理经验，是内地民营营利性综合医院集团。根据弗若斯特沙利文数据，按2024年总收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，市场份额为1.0%；全国排名第七，市场份额为0.4%。若以2024年的床均收入计，公司在内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一。

业绩方面，截至2025年6月30日止六个月，收入录得13.12亿元人民币。其中，住院医疗服务收入为6.96亿元人民币，占总收入53%；门诊医疗服务收入为6.03亿元人民币，占比为46%。

至于是次集资所得款项净额用途，约74.3%将拨作扩建及升级现有医院的资金；约16%将拨作潜在投资及并购机会的资金；8%用于升级「智慧医院」；余下1.8%用作营运资金及一般企业用途。

南华期货股份：内地期货业排名第八

内地期货公司南华期货股份（2691）由今（12日）起至下周三（17日）招股，拟全球发售1.08亿股H股，其中约一成作香港公开发售。招股价介乎12元至16元，集资最多14.1亿元，以每手500股计，一手入场费为8080.68元，预计于12月22日正式挂牌，中信证券为独家保荐人。

南华期货股份主要提供全球金融服务，专注于中国境内及国际市场提供期货及衍生品服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年总收入计，公司在中国所有期货公司中排名第八；若按所有非金融机构相关期货公司计，则排名第一。



业绩方面，去年年度利润为4.58亿元人民币，按年增长36.5%。截至2025年6月30日止六个月，期间利润录得2.31亿元人民币。

至于是次集资所得款项净额用途，约30%将用于增加英国经营业务的资本基础；25%用于支持香港业务扩展；20%用于增加美国经营业务的资本基础；10%用于增加新加坡经营业务的资本基础；5%用于支持马来西亚业务扩展；余下10%用作一般企业用途及补充境外经营业务的营运资金。