恒指好淡争持 几条平均线间穿梭｜古天后

12月12日，大致天晴及干燥。美股隔晚个别发展，纳指走软，盘中一度跌逾300点，主要因甲骨文(Oracle)预测资本开支大增，燃起市场忧虑，拖累科技股受压。不过资金流向其他板块，道指盘中破顶，道指跟标指同创收市新高。美市收市，道指上升646点或1.34%，报收48704；标指倒升14点或0.21%，报收6901；纳指收市跌幅收窄至60点或0.25%，报收23593。甲骨文估计全年度资本开支达500亿美元，较上季预测多出150亿美元，股价收市跌10.8%，为2001年以来单日最大跌幅，市值蒸发逾千亿美元；Nvidia股价跌1.6%，似乎华府放宽对华出口H200晶片未能为其股价充喜。苹果公司供应商博通(Broadcom)周四收市后公布业绩，股价跌1.5%。

资金由科技股流往传统股

Panmure Liberum策略员Susana Cruz表示，现时投资者愈益对人工智能(AI)相关开支变得谨慎，有别于今年中，当时任何有关资本开支提升消息都令市场振奋。甲骨文为呢个环节中最弱企业之一，因为其投资大部分靠举债融资，市场对其大幅举债有所担忧。此外，迪士尼宣布向OpenAI投资10亿美元，并已经达成内容授权协议，股价升2.4%；礼来(Eli Lilly)一只研发中嘅减肥药初步疗效理想，股价升1.6%。Visa获美银唱好，股价急升6.1%，为表现最强道指成份股；美国运通及高盛都升2.5%；主要系资金由科技股流往传统股。

美国10年期债息曾跌6.9个基点，至4.102厘，其后跌幅明显收窄；对息口较敏感嘅两年期债息降6.2个基点，至3.503厘。美汇指数一度跌0.67%至98.13，日圆升0.69%至154.95兑每美元。加密货币市场沽压大，「一哥」比特币再跌穿9万美元关口，一度低见89431美元，其后回稳，比特币下一重要支持为88500美元；以太币最多跌6.1%至3159美元。

港股暂时仍处上落市格局

至于港股昨日走势反复，恒生指数升169点后，早段一度升260点至25801高位，但内地A股走软，拖累恒指一度倒跌69点至25471低位，全日跌10点，报收25530，成交额1824亿元，交投维持淡静。不过至夜期时段回后升势，夜期较恒指收市高水逾200点，今早黑期亦处于25700水平之上，预料今日大市高开，能否成功挑战25800并企稳，仍有待观察。港股暂时仍处于上落市格局，下周内地将举行中央经济工作会议，未知会否有利好政策落实，成为推动大市向上催化剂。目前上方26000-26200阻力仍大，大市先要企稳10日线、20日线及100日线约25800-25850，并修复50日线约26120，方有条件扭转弱势。至于下方首个支持为已下移至约25600水平嘅5日线，下一支持为25400，较重要支持为25200约30周线及25000心理关口。即市阻力26000，即市支持25400。即使大市支持约为25600-25650，即市阻力为25950-26000。

