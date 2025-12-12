恒指高开230点 汇丰升1.8%再破顶 紫金、宏桥升3%｜港股开市

甲骨文急挫拖累科技股受压，资金流向其他板块，道指「破顶」，收市与标指同创新高，道指收市升646点或1.34%，报48704点；标指升14点或0.21%，报6901点；纳指则跌60点或0.25%，报23593点；反映中国概念股表现的金龙指数跌6点或0.09%，报7773点。

云收入疲弱加上巨额资本支出计划，甲骨文股价暴跌10.8%，并拖累科技股板块。Alphabet 收跌2.43%，英伟达、Tesla齐跌约1.5%；微软逆市涨1%。经济数据方面，截至12月6日止一周的首次申领失业救济人数急增4.4万人，至23.6万人，多过预期的22万人，并为2020年3月以来最高。

汇丰高见116.1元 中银升1.2%

恒指今早高开230点，报25761点。汇丰（005）再破顶，高开1.84%报116.1元。中银香港（2388）升1.22%，报38元。

重磅科网股普遍升，腾讯（700）升1.08%；阿里巴巴（9988）升1.39%；美团（3690）升0.49%。网易（9999）升1.9%；小米（1810）升1.13%；百度（9888）升0.96%；京东（9618）升0.7%。

受惠金属价格造好，紫金矿业（2899）高开3.5%，中国宏桥（1378）升3.31%。

零跑汽车（9863）获董事长朱江明及股东傅利泉增持215万股，金额超过1亿元，今早股价高开1.62%。

北水动向方面，昨日净买入港股7.91亿港元。美团（3690）、小米（1810）、贝壳（2423）分别获净买入12.79亿港元、10.09亿港元、6.47亿港元；中国海洋石油（883）、阿里巴巴-W（9988）、中芯国际（981）分别遭净卖出5.18亿港元、4.17亿港元、4.03亿港元。