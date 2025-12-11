美国最新当周初请失业金人数高于预期 惟市场AI忧虑重燃 甲骨文曾跌16%

市场普遍预期明年美国仍有两次减息，同时美国当周初请失业金人数高于预期，加上甲骨文次季业绩显示，其在人工智慧数据中心及其他设备上的支出大幅增加，但这些不断上升的投入转化为云业务收入的速度未能达到预期，令市场重燃AI泡沫担忧， 美股早段各自发展，另外，甲骨文早段曾泻逾16%。

美股指数各自发展 甲骨文 NVIDIA齐跌

截止昨晚10时40分，道指报48367点，升310点；纳指报23474点，跌180点；标指报6864点，跌22点。另外，甲骨文最新报191.76美元，跌14%，开市曾低见186.23美元，跌16.5%。芯片巨头NVIDIA 亦跌3%，报178.18美元。

美国公布，截止12月6日当周初请失业金人数23.6万人，高于预期22万人，创逾三个月当周以来最高，前值由19.1万人修正为19.2万人。

中金：不排除使市场进入区间震荡和横盘整理的阶段

市场普遍预期2026年有两次降息。中金公司美国宏观首席经济学家刘政宁表示，预计联储局2026年仍将有两次减息，但减息节奏趋于放缓。一种可能是联储局在1月份按兵不动，下一次减息可能发生在3月。 刘政宁续指，中期来看，需要关注的风险是随著减息节奏趋于放缓，市场对货币宽松的预期将有所消退，同时对人工智能的乐观预期也将面临考虑，这些因素可能会加剧市场波动，不排除使市场进入区间震荡和横盘整理的阶段。