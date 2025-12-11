Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联交所推AI平台「年报易览」 借助AI技术完成2024财年年报审阅

更新时间：18:24 2025-12-11 HKT
发布时间：18:24 2025-12-11 HKT

联交所刊发有关发行人年报、企业管治报告以及环境、社会及管治报告的年度审阅报告; 推出人工智能平台年报易览

港交所全资附属公司香港联合交易所有限公司（联交所）完成审阅上市发行人2024财政年度的年报以及发行人的企业管治和环境、社会及管治（ESG）常规，并就所得结果和建议刊发报告（报告）。

审阅过程借助人工智能技术

联交所表示，今年的报告以合并的形式发布所有相关审阅结果，而且审阅过程借助了人工智能技术，评估发行人有否遵守《上市规则》关于年报披露的规定。联交所亦选定了若干审阅范畴，进行了主题审阅，包括：被核数师发出非无保留意见的财务报表；管理层讨论及分析；以及根据现行规定（包括会计准则）作出的财务披露等。有关发行人企业管治常规的审阅聚焦董事会成员性别多元化、独立非执行董事（独董）任期及独董超额任职议题；ESG报告审阅则分析了发行人是否就采纳已于2025年1月生效的新气候规定准备就绪。

联交所指，发行人在《上市规则》及会计准则的披露规定上的合规率继续处于高水平。联交所在主题审阅过程中，注意到若干方面的披露质素仍有改进空间，包括管理层讨论及分析以及重大证券投资活动，并已在报告中列出相关的建议，及对《年报编备指引》（《年报指引》）作出相应修订。

推出全新AI平台「年报易览」

联交所亦宣布推出全新平台「年报易览」，帮助发行人编备年报，同时协助投资者查阅相关的披露资料。该平台设有人工智能搜寻功能，并提供《年报指引》的互动网页，方便发行人及其顾问查阅指引内容。平台上亦设有披露资讯库，让用户可查看不同发行人（按行业及市值划分）所披露的资料；最新的年度审阅报告及建议也可在平台上查阅。

联交所指，发行人在企业管治及ESG常规方面均有持续改善，但亦提出相应的建议，协助发行人就《企业管治守则》及《环境、社会及管治报告守则》的新规定做好准备。

