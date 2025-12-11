港交所任命首席风险总监 房观明将接替魏立德明年1月履新

港交所（388）宣布委任房观明（Graeme Farrell）为集团首席风险总监，于2026年1月12日履新，接替现任的魏立德（Richard Wise）。

魏立德已在港交所任职五年，近期决定离任多陪伴家人。房观明将主管港交所的风险管理部门，包括信贷与量化分析、网络及科技风险管控，以及企业风险管理团队。他将向行政总裁陈翊庭汇报，并加入港交所管理委员会。

港交所行政总裁陈翊庭表示，房观明在风险管理领域拥有丰富的国际经验，这将对港交所进一步加强风险管理、持续提升市场活力和流动性起到重要作用。陈翊庭亦感谢魏立德过去为优化集团风险管理框架所做的工作，并尊重他想花更多时间陪伴家人的决定。她表示，魏立德于港交所任职期间，带领团队推行多项市场基础设施优化措施，完善了集团风险管理架构，其中包括优化三家结算所储备基金的资本安排。

逾25年风险管理经验

房观明拥有超过25年的风险管理经验，曾於伦敦、香港及纽约担任高级管理职位。加入港交所前，他曾任盈透证券集团的首席风险总监，负责领导该国际证券公司的风险部门，涵盖风险识别、评估、管理、监控及汇报等各方面工作。

此前，他曾担任资本管理公司AQR营运风险部门的主管，并在摩根大通历任多个管理职位，离职时为全球营运风险管理架构主管。房观明亦曾在野村国际（香港）工作，并担任风险管理等多个职位，包括亚洲区（日本除外）证券交易首席营运总监。

房观明毕业于英国纽卡素大学，拥有会计及法律学士学位，以及国际金融分析硕士学位。他将和家人一起从伦敦迁居香港。