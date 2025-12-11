港股反弹上方阻力重重｜古天后

12月11日，部份时间有阳光，未来两、三日风势颇大。美股隔晚三大指数做好，美国联储局一如预期减息0.25厘，为年内第三次减息，不过本次会议意见分歧，由于有三位委员投下反对票，为2019年9月以嚟出现咁嘅情况，反映局内鹰派与鸽派委员出现明显分歧，引发市场忧虑未来联储局政策走向。

从利率点阵图显示，2026年及2027年分别只会减息一次。同时联储局宣布将恢复购买国债，将从周五开始购买400亿美元国库券，预计此后买债规模将维持数个月，以缓解预计的短期货币市场压力；其后可能会大幅缩减购买规模。美股三大指数隔晚再度回升至接近历史高位，反映市场正押注明年更多宽松政策出台。道指收市升497点或1.05%，报48057；标指反复回升46点或0.68%，报6886；纳指升77点或0.33%，报23654。

联储局官员政策立场分歧加剧

重磅股个别发展，微软及Meta股价分别挫2.8%及1%，微软为跌幅最大道指成份股，亚马逊则升1.7%，该公司承诺于未来5年喺印度人工智能（AI）及云端服务方面投资350亿美元，并额外创造100万个职位。甲骨文于周三收市后公布业绩，股价升0.7%，但自9月10日破顶后累泻33%，反映投资者对庞大资本开支及循环融资安排极度担忧。摩根大通预料明年开支将达1,050亿美元，超过分析员估算，拖累股价周二急跌4.7%，为8个月以嚟最大单日跌幅，而隔晚则反弹3.2%。

联储局过去15个月累计减息1.75厘，利率愈益接近中性水平，加上之前美国政府停摆，导致11月就业报告及通胀数据延至本月16日及18日才公布，令官员政策立场分歧加剧，主席鲍威尔更难凝聚共识。特朗普支持者联储局理事Stephen Miran支持减息要更大幅度，要求减幅达到0.5厘；堪萨斯联储银行总裁Jeffrey Schmid及芝加哥联储银行总裁Austan Goolsbee，则支持维持利率不变，鹰派跟鸽派委员看法明显有大分歧。美汇指数一度跌0.63%至98.59，日圆则升0.69%至155.8兑每美元。加密货币「一哥」比特币回落2.7%，至91,773美元，目前总算企稳90,000美元水平。

恒指需企稳26000才向上冲

昨日港股表现反复，早段恒指一度跌176点低见25257，午后A股跌幅收窄，港股亦从低位反弹，倒升106点，更以全日高位25540收市，成交额则只有1,933亿元，交投于12月料维持淡静。至夜期时段进一步反弹，夜期及ADR重上25600水平，而今早黑期亦重返25600水平，料今早大市高开。不过料此对港股暂时未会带来太大刺激。

港股于短短两个交易日内回落接近1000点，昨日已预计港股短线超卖下或见反弹，今日反弹先留意25700即5日线水平会否见阻力，而25850-25900为多条移动平均线汇聚区，料阻力更大。短线除非大市能成功企稳26000水平，方有条件往上收复50日线约26150，从而扭转弱势。下方首个支持为25400，一旦再跌穿25400，其后或再考验25000-25100支持。

古天后