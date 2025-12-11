美一如预期减息 恒指高开169点 汇控升逾2% 京东工业首挂泻近8% ｜港股开市

美国联储局一如预期宣布减息0.25厘，主席鲍威尔在记者会上同时宣布周五起开始购买首轮400亿美元国债，并预计购买规模将于数月维持较高水平。美股三大指数周三全线向上，其中道指升497点或1.05%，报48057点；标指升46点或0.67%，报6886点；纳指升77点或0.33%，报23654点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升0.64%至7780点。

甲骨文盘后急跌逾11%

焦点股中，甲骨文（ORCL）公布第二财季业绩，总收入按年升14%至160.58亿美元；经调整每股盈利升54%至2.26美元；剩余履约义务（RPO，衡量订单指标）升680亿美元至5,230亿美元，较市场预期的5,190亿美元为佳。不过，市场忧虑其大规模的人工智能订单可能需要更长时间才能兑现，该股盘后急跌逾11%至197.27美元。

港股方面，恒指今早高开169点，报25710点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）据报获META使用通义千问来优化其新AI模型，股价高开逾1%；腾讯（700）亦升1%；美团（3690）升0.2%；京东（9618）及小米（1810）则无起跌。此外，汇控（005）开市升2.4%，为表现最佳蓝筹。

京东工业公开发售超购近60倍

新股消息方面，由京东集团分拆的京东工业（7618）今日首日挂牌，该股公开发售部分录得59.5倍超额认购，一手中签率35%，国际发售超购约6.9倍，惟开市报13元，跌7.8%。

个股消息中，石药（1093）公布，集团开发的重组全人源抗Act RIIA/IIB单克隆抗体（JMT206）获美国食品药品监督管理局（FDA）批准，在美国开展临床试验，获批的临床适应症为肥胖或超重合并至少一种体重相关合并症人群的体重管理。该产品亦已于今年11月获国家药监局批准在中国开展临床试验。该股开市报7.76元，跌0.13%。

北水动向方面，昨日净卖出港股10.18亿元，小米（1810）、农业银行（1288）及阿里巴巴（9988）分别获净买入6.2亿元、3.95亿元、3.43亿元；而盈富基金（2800）、腾讯（700）及中芯（981）分别遭净卖出15.59亿元、6.06亿元及4.51亿元。

