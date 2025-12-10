美股三大指数小幅低开 观望联储局议息结果 微软跌2.4%

市场普遍预计美联储今夜降息25个基点，惟「鹰派信号」或成主旋律，美股三大指数齐微跌。

道指报47541点，跌18点；标指报6836点，跌4点；纳指报23523点，跌52点或0.2%。



GEV大升15%

亚马逊（AMZN）宣布对印度追加投资350亿美元，AMZN升0.6％；奈飞（NFLX）以720亿美元收购华纳兄弟探索资产的交易遭遇消费者集体诉讼，跌0.6%；GEV宣布股息翻倍，大升15%；微软（MSFT）跌2.4%。

现货白银价格60.44美元/盎司，仍企60美元以上。

Yardeni：明年标普500指数目标7700点

杰富瑞分析师Thomas Simons与Michael Bacolas将重点关注鲍威尔是否会作出一个关键表述：「处于良好位置（In a good place）」。若他作出该表述，可能意味著其不倾向于明年1月进一步降息；若未使用这一措辞，则暗示本月降息后仍有可能进一步放宽政策。

Yardeni认为，2026年标普500指数目标为7700点，将是「咆哮的2020年代」延续的一年。