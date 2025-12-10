港明年推行证券无纸化 中央证券登记：已做好准备

香港中央证券登记有限公司（Computershare）位于湾仔的投资者服务柜台完成全新设计升级，提升股东服务体验，并为预期明年推行的无纸证券市场计划做好准备，正申请成为核准证券登记机构。

中央证券登记亚洲发行人服务行政总裁熊瑞律说，自2004年于同一位置设立投资者服务以来，数以千计股东曾使用其柜台服务 。他说，无纸证券市场将提升香港市场效率，该公司已准备好在这个重要的转型中发挥作用。

服务柜台现已开放为股东提供查询及文件登记，受过专门训练的工作人员将协助投资者提供股份转让、领取股票证书等与持股相关的各类服务。 新设计的服务柜台设有票务系统以改善时间管理，并设有投资者教育空间，为明年无纸证券市场的启动作好准备。中央证券登记同时推出了新的「股东小贴示」系列短片，协助股东解答常见疑问。

中央证券登记表示，将协助约 1100 个符合资格的发行人客户及超过 160 万个投资者账户转换至无纸证券市场新制度。在无纸证券市场制度下，投资者将有一种新的选择，以更简单和便捷的方式以自己名义持有股票而无需纸本文件。

无纸证券市场措施将为投资者提供一个高效的渠道，利用平台以自己名义及电子方式持有和管理证券。有关平台须由核准证券登记机构营运，并连接至香港中央结算有限公司（香港结算）的系统。中央证券登记正申请成为核准证券登记机构，并将在未来几个月宣布对上市公司及其投资者提供的相闗支持。



