毕马威料明年港IPO集资额3500亿 中介需预留更多时间准备上市材料

毕马威预计，明年香港有180至200只新股，乐观来看可集资约3500亿元，因为现时上市申请宗数创历史新高，当中「A+H」上市申请约百宗，以及18A（未有收益的生科公司）和18C（特专科技公司）上市申请明显增加。毕马威中国香港资本市场组主管合伙人刘大昌表示，如果符合该行预测，相信香港打入全球新股集资额前三不成问题，但首位要视乎内地和美国等其他交易所会否有超大型新股挂牌。

新股活动大增 中介人手具挑战

被问及证监会和港交所（388）向新股保荐人致函表达监管忧虑，包括近期新上市申请质量下降，以及某些不合标准的行为。他认为申请材料质素是一个好的问题（good problem），香港新股市场经历过去2至3年较为低迷时期，今年新股活动突然大幅上升，对于中介机构的人手调配面临挑战，而监管机构的讯息都非常清晰，中介团队要关注质量，「为了加快入表，但未达到相关要求，都未必可以推进上市项目」，要预留多一些时间准备上市材料。

相关文章：证监会与港交所据报致函保荐人 关注IPO申请质素

截至本月7日止，本港有316宗上市申请，为历史高位，较去年底劲增2.7倍，当中92宗为「A+H」上市申请。以A股市值分类，该92宗申请中有14只A股市值逾1000亿元人民币；13只介乎500至1000亿元人民币；56只介乎100至500亿元人民币。若计及已公开表示有意来港上市的A股，预计有关申请个案短期内突破100宗，较去年的5宗大增。

未来两年「A+H」新股不会减退

他表示，内地有7000至8000只上市股票，今年只有17只A股在港挂牌，至少仍有百宗相关香港上市申请，而目前申请数目未有减慢迹象，故预计未来1至2年「A+H」新股不会有减退迹象。他又估计，现时92宗「A+H」上市申请中，大部分可以明年完成上市，因为目前「A+H」上市需时4至6个月。至于明年大型新股方面，他指出，以目前公开上市申请中，未见有今年挂牌宁德时代（3750）集资规模相近的超大型新股，但A股市值大，故料明年集资50亿至100亿元的新股都多。

今年集资2721亿 将重夺全球第一

继2019年后，香港今年将重夺全球新股市场榜首，上市宗数达100宗，集资2721亿元（343亿美元），分别按年升43%及2.1倍，而今年的集资额为2022年后最多，当中一半来自17宗的「A+H」新股。而纽交所和纳交所紧随其后，分别集资203亿和192亿美元。